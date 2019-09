In beeld: facelift BMW 6-serie GT

De dag waarop de BMW 5-serie GT werd afgelost door de min of meer gelijkvormige 6-serie GT, ligt gevoelsmatig nog maar een paar maanden achter ons. Toch is het stiekem alweer twee jaar geleden en dus wordt er gewerkt aan een faceliftversie van de enige overgebleven 6.

Eerlijk is eerlijk, we hebben de facelift-6 al eerder gezien. Ook bij het witte exemplaar van vandaag nemen we geen enorme wijzigingen waar. De koplampen worden anders ingedeeld en krijgen ook een iets andere vorm, net als de optisch meer aan elkaar gesmolten delen van de grille. Dat laatste is hier door BMW nog vaardig gecamoufleerd door een grof gesneden stuk plastic in de camouflage te verwerken, terwijl de voorbumper op een soortgelijke manier wordt verstopt.

Voor het interieur staan natuurlijk ook wijzigingen op de rol. Hier verwachten we op z’n minst een klokkenwinkel in de wat opmerkelijke stijl van (onder meer) de nieuwe 3- en 8-serie en een vernieuwd iDrive-systeem.

In de zomer van 2017 was het zover: BMW hing de 5-serie GT aan de wilgen en verving ‘m door de 6-serie GT. Dat lijkt een complete revolutie, maar in de praktijk bleek de naamsverandering veruit het meest schokkende nieuws bij de generatiewissel.

De nieuwkomer borduurde vrolijk voort op het basisrecept van de 5-serie GT, dat overigens opmerkelijk genoeg nog door geen enkele concurrent is nagevolgd. Ook de 6-serie GT is dus een wat hoge liftback met een schuin aflopende kont en enorm veel binnenruimte. Wie bij ‘GT’ aan sportiviteit denkt moet z’n verwachtingen overigens wat inperken. Alleen de stijlloze portierruiten zou je als enigszins sportief kunnen bestempelen, deze GT’s blinken op andere gebieden uit. Overigens verloor de grote BMW-GT ook een typisch designkenmerk bij de modelwissel van 2017, want de op twee manieren te openen achterklep van de 5 ontbreekt bij de 6.