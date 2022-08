In 2023 toch geen Autosalon in Genève, wél in Qatar

Grote evenementen worden al maanden weer gehouden en dus blikken autoliefhebbers ongetwijfeld weer vooruit naar de grote autobeurzen. Toch is er slecht nieuws: de Autosalon van Genève gaat ook in 2023 níet door. Althans, niet in Genève.

In 2020 zag de organisatie achter de normaal gesproken jaarlijkse Autosalon van Genève zich genoodzaakt het autofeest niet door te laten gaan. Uiteraard hield dat verband met de coronapandemie. Ook in 2021 en 2022 vond de autobeurs niet plaats, maar in februari 2023 zouden de Palexpo-tentoonstellingshallen hun poorten toch echt weer voor het autominnende publiek openen. Niet dus.

De organisatie achter de officieel Geneva International Motor Show geheten beurs kondigt aan dat de editie in maart 2023 ook niet doorgaat. In een verklaring schrijft de organisatie dat "[...] onzekerheden met betrekking tot de economie en internationale politiek" te veel onzekerheden en dus risico's met zich meebrengen. Daarnaast zegt de organisatie ook rekening te houden met "risico's met betrekking tot de ontwikkeling van de pandemie". Men zegt alles op alles te hebben gezet om de boel wel door te kunnen laten gaan. Of de organisatie zich heeft verkeken op het op poten zetten van niet één, maar twee edities van de autobeurs, is niet bekend, maar lijkt niet onmogelijk.

Aanvankelijk zouden er in 2023 niet één, maar twee edities van de Autosalon van Genève plaatsvinden. De eerste in februari in Genève, de tweede in november in Qatar. Jawel, een Autosalon van Genève in Qatar. In Doha, om precies te zijn. De editie in Qatar gaat in 2023 wél door en dat betekent dat de eerste Autosalon van Genève in vier jaar niet in de tweede grootste stad van Zwitserland, maar in Qatar plaatsvindt. De naam van die editie: de Geneva International Motor Show Qatar, of de 'Autosalon van Genève Qatar' dus. Even wennen.