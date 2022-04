Autosalon van Genève keert terug in 2023

Net toen corona vat kreeg op Europa, had de Autosalon van Genève van 2020 moeten plaatsvinden. Op het laatste moment zette de organisatie daar een streep door, vanwege het snel oplopende aantal besmettingen. Voor 2021 was er goede hoop dat het evenement weer door kon gaan, maar ook toen gooide corona roet in het eten. Zelfs de editie van dit jaar kon niet doorgaan, vanwege de opmars van de omikronvariant. We hebben geleerd om voorzichtig te zijn met hopen op verbetering, maar het is toch echt de bedoeling dat in 2023 de beursvloer in Genève weer gevuld is.

De organisatie geeft nu aan dat dinsdag 14 februari tot en met zondag 19 februari 2023 rood omcirkeld kunnen worden in de agenda. Dan is het eindelijk tijd voor de 91e editie van de Geneva International Motor Show. Hoewel we afgelopen jaar wel weer even konden genieten van de IAA Mobility in München, kijken velen ongetwijfeld uit naar een beurs waarbij het weer hoofdzakelijk om auto's draait. Wat dat betreft zit je in Genève van oudsher wel goed. Nu nog hopen dat ook Het Autosalon van Brussel volgend jaar weer plaats kan vinden. Dat is altijd iets eerder in het jaar, al in januari.