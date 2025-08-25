Geen F1

De politie probeert inmiddels via de kentekens van de begeleidende volgauto’s meer informatie te verkrijgen. De beelden zijn geplaatst op het YouTube-kanaal ‘TrackZone’. Hoewel de auto oogt als een Formule 1-auto, gaat het in werkelijkheid om een Dallara-raceauto uit de GP2-klasse – tegenwoordig bekend als Formule 2.

Onder de motorkap zit een brullende 4-liter V8 van Ferrari-makelij, goed voor meer dan 600 pk en een topsnelheid boven de 300 km/h. In de video hieronder is de brute kracht van het voertuig zowel te zien als te horen.

Boetes en celstraf dreigen

Als de dader ooit gepakt wordt, kunnen hem een fikse rekening én mogelijk een gevangenisstraf boven het hoofd hangen. Alleen al het rijden zonder verzekering levert een boete op die kan leiden tot inbeslagname van het voertuig.

Tel je alle overtredingen bij elkaar op, dan loopt de potentiële boete op tot ruim 80.000 Tsjechische kronen, oftewel ruim €3.000. Mocht bewezen worden dat het om een illegale straatrace gaat, dan kan zelfs een celstraf van twee jaar volgen.