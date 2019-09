Hyundai Veloster N ETCR rolt elektrospieren

Hyundai is al even druk aan het opwarmen voor de komst van een elektrische raceauto, een stekkerscheurneus die nu officieel is onthuld: de Veloster N ETCR. Die nieuwkomer is ontwikkeld voor het ETCR-kampioenschap, een nieuwe raceklasse voor volledig elektrische auto's die volgend jaar voor het eerst wordt verreden.

De Veloster N ETCR gaat de geschiedenisboeken van Hyundai in als de eerste volledig elektrische raceauto van het merk. Hyundai zegt ervaringen en kennis die het tijdens het ETCR-kampioenschap opdoet in de toekomst toe te passen in zijn geëlektrificeerde modellen. De Veloster N ETCR, waarvan Hyundai Motorsport nog geen specificaties vrijgeeft, heeft een middenmotor en is achterwielaangedreven. De racer wordt gebouwd in het Duitse Alzenau. De eerste testronden worden later deze maand afgelegd.