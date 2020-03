Hyundai teast sportieve i20 N

Met de ‘beurs’ achter ons zou je verwachten dat alle teasercampagnes ten einde zijn gekomen. Hyundai bewijst het tegendeel, want de sportieve N-versie van de i20 doemt in een video op.

In de flitsende video laat de Oostenrijkse tak van Hyundai de nieuwe i20 zien. Van voren, van achteren; elke nieuwe hoek komt in een flits voorbij. Aangezien we die auto ondertussen kennen, is er weinig nieuws onder de zon, zou je zeggen! Niets blijkt echter minder waar, want aan het einde flitst het silhouet van de i20 N voorbij.

Het is de eerste keer dat Hyundai een teken van leven van de auto geeft. Het recept lijkt duidelijk: de al sportievere i20 wordt een nog sportiever jasje aangetrokken. Op het eerste oog zien we nu een dikke spoiler, grotere sideskirts met een rood accent en dikkere bumpers rondom. De auto ligt ogenschijnlijk ook iets dichter op de weg en krijgt uiteraard een set sportieve lichtmetalen wielen. Over het vermogen wordt nog niets verteld. Voor de reguliere i20 is de 120 pk sterke 1.0 T-GDI de krachtigste motorisering. De i20 N krijgt uiteraard meer spierballen en neemt het dan op tegen auto's als de Volkswagen Polo GTI (200 pk) en de nieuwe Toyota GR Yaris (261 pk). Mik dus op een vergelijkbaar vermogen voor de i20 N.

We hoeven naar verwachting niet al te lang op de i20 N te wachten.