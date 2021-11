Hyundai Seven: brutale vooruitblik op elektrische SUV

Hyundai heeft de elektrosmaak al jaren stevig te pakken. Het nieuwste bewijsstuk levert het merk daarvan in Los Angeles. Dit is de Hyundai Seven, een stoere vooruitblik op een splinternieuwe grote elektrische SUV.

Dat Hyundai op elektrovlak behoorlijk aan de weg timmert, is misschien wel het understatement van het jaar. Het merk is op EV-vlak namelijk al jaren druk in de weer. Hyundai levert al jaren een elektrische versie van de Ioniq en heeft ook van de Kona een elektrische variant. Daarnaast besteedt het merk met de Nexo aandacht voor elektrische auto's met een brandstofcel aan boord en heeft het met sublabel Ioniq een hele hele reeks dedicated EV's in het vat zitten. De warm ontvangen Hyundai Ioniq 5 was de eerste van een uitgebreide Ioniq-lijn die op een speciaal voor elektrische auto's platform komt te staan. De hatchbackachtige Ioniq 5 krijgt op termijn de lagere en meer gestrekte Ioniq 6 naast zich en met deze Seven laat Hyundai zien hoe het zijn elektrische Ioniq-label naar grotere hoogten brengt. In letterlijke zin.

Waar de 45 Concept uit 2019 vooruitblikte op de Hyundai Ioniq 5 en de Prophecy Concept geldt als voorbode van de Ioniq 6, geeft deze Seven in grote lijnen weg hoe de Ioniq 7 wordt. Hoewel de Ioniq 6 een optisch mildere versie van de Prophecy Concept wordt, lijkt de Ioniq 5 als twee druppels water op zijn conceptuele voorbode. Dat schept hoop voor de vormgeving van Hyundai's grote elektrische SUV, de Seven heeft vanuit elke hoek namelijk een imposante uitstraling.

Op designvlak heeft Hyundai een naam hoog te houden. Ongeacht of je de auto's van het merk mooi of lelijk vindt, maakt Hyundai van nagenoeg al zijn modellen iets eigenwijs. Zo hebben auto's als de Bayon, Kona, Tucson en Santa Fe stuk voor stuk een vrij eigenwijs smoelwerk, hetzelfde geldt voor in Europa niet leverbare auto's als de Staria. Die Staria noemen we niet voor niets. Net als die eigenwijze bus heeft de Seven namelijk een front dat is volgestopt met pixelverlichting. Over de gehele breedte van de neus loopt een uit kleine segmentjes opgebouwde ledstrip, een verdieping eronder vinden we een breed paneel waarop de door Hyundai Parametric Pixel-gedoopte verlichting getoverd kan worden.

Meer opvallende designelementen? Zeker. De Seven heeft uitgeklopte, hoekige wielkasten, een lage motorkap en een ietwat aflopende daklijn die eindigt in een wel heel bijzonder achterste. Dat bestaat namelijk voornamelijk uit een glazen paneel met daarin het Hyundai-beeldmerk. De grote achterruit wordt omlijst door meer pixelverlichting. De met actieve flappen uitgeruste wielen staan maar liefst 3,2 meter uit elkaar. Dat betekent dat de wielbasis van de Hyundai Seven niet alleen 43 centimeter groter is dan die van de Santa Fe, maar ook nog eens die van de grotere en hier niet leverbare Palisade met 30 (!) centimeter overtreft.

Uitgebreide technische specificaties vermeldt Hyundai nog niet, daarvoor is het nog te vroeg. Wel weten we dat de Seven net als de Ioniq 5 en alle toekomstige in de basis als EV ontwikkelde Hyundai's op het modulaire E-GMP-platform staat en dus profiteert van alle voordelen die dat met zich meebrengt. Reken dankzij onder meer 800v boordspanning dus op 350 kW-laadvermogen. Hyundai spreekt al van een actieradius van zo'n 485 kilometer.

Waar we in de van deze Seven afgeleide Ioniq 7 minder gaan terugzien, is het interieur van dit studiemodel. Dat herbergt niet alleen twee grote verschuifbare stoelen, maar zelfs een heuse zithoek. Dit lounge-achtige binnenste hangt natuurlijk samen met de autonome vaardigheden waar de Seven over beschikt. In de armsteun van de bestuurdersstoel zit een uittrekbaar stuurknuppeltje waarmee je de Seven zelf in letterlijke zin in goede banen kunt leiden.

Het minimalistische dashboard is uitgerust met uit- en inklapbare schermen die tijdens het rijden benodigde informatie kunnen weergeven. Sfeerverhogende zaken komen onder meer in de vorm van een ingebouwde koelkast, ambianceverlichting en een opbergplek voor je schoenen die je stappers zelfs een opfrisbeurt kunnen geven. Minstens zo interessant is Hygiene Airflow System, een systeem dat lucht van boven naar beneden pompt die de auto nabij de wielkasten weer verlaat. De luchtstroom wordt middels UVC-licht ook nog eens ontsmet en dat maakt de Seven samen met de toepassing van 'antibacteriële stoffen' helemaal virusvrij. Anno 2021 wel zo lekker.

Als autofabrikant kom je er tegenwoordig niet meer mee weg als je je studiemodel niet tot de nok aftopt met milieuvriendelijke materialen. Hyundai past onder meer bamboe en biologische hars toe en zelfs de lak van de auto wordt omschreven als 'biologisch'.

Op de van deze Seven afgeleide Hyundai Ioniq 7 moet je nog even wachten. De elektrische SUV staat namelijk voor begin 2024 op de rol. Eerst komt de Ioniq 6, een auto die we je ook al vanuit alle hoeken hebben kunnen laten zien.