Het lukt Hyundai maar niet om zustermerk Kia te verslaan in Nederland. Terwijl de modellen van beide merken technisch vrijwel identiek zijn. De Europese baas van Hyundai, Xavier Martinet, weigert zich erbij neer te leggen: "Ik zou niet weten waarom Hyundai niet net zo groot als Kia kan worden. Vijf nieuwe modellen in anderhalf jaar tijd gaan ons hierbij helpen.’’

Kia is het meest verkochte automerk in Nederland, terwijl uw moederbedrijf nota bene Hyundai Motor Group heet. Kia verkoopt in Nederland zelfs meer dan het dubbele aantal auto’s. Wat doet Hyundai verkeerd?

"Ik zou de vraag anders stellen. Hoe komt het dat het zo goed gaat met Kia? Dat is waarnaar wij kijken en ik zal u zeggen: we gaan proberen hun succes te evenaren. We zullen nooit hetzelfde recept toepassen op beide merken, omdat ze hun eigen merkpositionering en organisatie hebben. Maar het succes van Kia is natuurlijk wel een geweldige inspiratiebron.”

"Zij zijn niet meer ‘huismerk’ dan wij, en ook niet meer of minder ‘premium’ dan wij. Dus als ons zustermerk dit kan, is er geen reden waarom wij het niet zouden kunnen. Maar we moeten wel met onze eigen strategie komen. Als we gewoon proberen te kopiëren wat zij doen, wordt het een slap aftreksel. We moeten het recept aanpassen aan onze sterke punten en kansen. Daar werken we nu aan.”

Waarom is die nieuwe koers belangrijk?

"We moeten echt groter worden. Onze dealers vragen erom. Onze klanten vragen erom. Heel grappig, toen ik destijds aan mijn familie vertelde dat ik bij Hyundai ging werken, zei ik: ‘Zo groot is Hyundai nou ook weer niet.’ Maar zij zeiden: ‘Kijk eens naar het hele bedrijf, de Hyundai Motor Group.’ En ik zei: ‘Wow, inderdaad.’ Hyundai zit in de top 3 van grootste autofabrikanten ter wereld. En het merk Hyundai staat zelfs op de dertigste plaats als het gaat om de financiële waarde van alle merken wereldwijd, dus niet alleen in de auto-industrie.”

"Dat is eigenlijk fascinerend. In de VS, waar het merk Hyundai echt heel groot is, krijg je dan ook een heel ander beeld van waar Hyundai voor staat. Het is onze ambitie om de komende jaren ook in Europa dat niveau te bereiken. We zullen er wel even tijd voor nodig hebben.”

Maar wat zegt u dan tegen een potentiële Nederlandse autokoper? Waarom moet hij een Hyundai kopen en geen Kia? Het zijn technisch gezien identieke auto’s.

"Nou, technisch gezien zijn ze niet helemaal identiek. De basis van onze auto’s wordt gemeenschappelijk ontwikkeld, maar wij hebben onze eigen ontwerpers, onze eigen ingenieurs en onze eigen productteams voor marketing en verkoop.”

"We proberen ons echt te richten op specifieke segmenten van de markt en ons daarmee te onderscheiden. Ik wil het beste modellenaanbod samenstellen, ongeacht wat de concurrentie doet. Als ik alleen maar kijk naar wat de concurrentie doet, loop ik het risico dat ik een kopie van hen wordt en dat mensen geen reden hebben om onze auto’s te kopen. Sommige van onze auto’s doen het heel goed in de markt en daar zijn we tevreden over. Het laat ons zien dat we onze eigen koers moeten blijven varen.”

"Misschien hebben we het in Nederland minder goed gedaan, of heeft Kia het beter gedaan dan wij. Maar in Europa zijn onze cijfers behoorlijk goed. We zijn ervan overtuigd dat we de markten in sommige landen, zoals Nederland, op een andere manier moeten benaderen. Dat kost tijd: je moet de juiste mensen hebben, de juiste dealers, de juiste producten, de juiste aandrijflijnen en de juiste strategie. Je moet vertrouwen winnen bij je klanten en bij de leasemaatschappijen.”

Maar Kia heeft modellen waarop Hyundai op dit moment nog geen antwoord heeft, zoals de Picanto. Wat kan ik in plaats daarvan bij Hyundai kopen?

"Wij hebben de Inster.”

Maar dat is in tegenstelling tot de Picanto een volledig elektrische auto, wat hem meteen ook een stuk duurder maakt.

"Het is de evolutie van de markt. Je brengt producten op verschillende momenten op de markt. Het ene moment is er veel vraag naar elektrische auto’s, het andere moment minder. Maar begrijp me goed: als ik even geen Hyundai kan verkopen, ben ik heel blij als iemand een Kia koopt. Want uiteindelijk zijn we één bedrijf.”

Kia biedt op dit moment simpelweg meer modellen aan dan Hyundai. De consument heeft meer keuze.

"Ja, maar dat is de huidige situatie. Er komen de komende achttien maanden vijf nieuwe modellen bij. Hopelijk gaan die ons helpen in onze groeiplannen.”

Welke nieuwe modellen zijn dat?

"Binnen anderhalf jaar komen we dus met maar liefst vijf volledig nieuwe auto’s, waarbij we ons sterk richten op hybride en elektrische aandrijving: de Ioniq 3, de nieuwe i20, de nieuwe Bayon, de nieuwe Kona en de nieuwe Tucson. Ik heb het dus echt over belangrijke modellen.”

"En dan heb ik het nog niet over al die andere nieuwe modellen die we kortgeleden al hebben geïntroduceerd, zoals de Inster, de nieuwe generatie van onze waterstofauto Nexo en ons elektrische busje Staria Electric.”

"Heel belangrijk dit jaar wordt in elk geval die nieuwe Ioniq 3, een compacte elektrische auto die we in april onthullen. Bovendien zal vanaf volgend jaar elk Hyundai-model op een of andere manier geëlektrificeerd zijn. Dan moet je denken aan hybride met of zonder stekker, brandstofcel-elektrisch (dus waterstof) of volledig elektrisch.”

In tegenstelling tot de Nederlandse situatie is Hyundai in Europa wél groter dan Kia. Maar dan nog is Hyundai er kleiner dan in andere delen van de wereld, zoals de VS en Azië. Wat gaat u verder doen om Hyundai ook in Europa groter te maken?

"We lopen ook in Europa nog wat achter, inderdaad. Terwijl Hyundai in dit deel van de wereld toch groter is dan de meeste mensen denken. Bedenk wel: driekwart van de auto’s die we in Europa verkopen komt uit onze Europese fabrieken, in Tsjechië en Turkije. We hebben 8.000 mensen in dienst en er zijn 2.000 dealers.”

"Daarom gaan we onze merkpositionering versterken. We zullen nadrukkelijker aanwezig zijn op grote evenementen, zoals de autoshows van Brussel, Parijs en München. Dat helpt ons om met klanten in contact te komen.”

"Vorig jaar hebben we ook de manier waarop we naar klanten luisteren en op hen reageren verbeterd. Een voorbeeld hiervan is ons collectieve auto-ecosysteem. Meer dan twee miljoen van onze auto’s in Europa zijn momenteel online. De data daarvan geven ons nuttige informatie: wat er met die auto’s gebeurt en wat onze klanten ermee doen. Vervolgens kunnen we de service naar die klanten toe verbeteren en ze ook persoonlijke aanbiedingen doen.”

"Vorig jaar hebben we ook de nieuwe MyHyundai-app geïntroduceerd. Hyundai-rijders zien daarin de locatie van hun voertuig en krijgen informatie over het opladen, maar ze krijgen ook functies die je op afstand kunt bedienen en ze kunnen een onderhoudsbeurt reserveren. Met dat alles wordt het mogelijk een geavanceerde, persoonlijke relatie met onze klanten op te bouwen.”