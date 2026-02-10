Nieuwe Hyundai Bayon zonder winterjas de kou in

Het leven van een testauto gaat niet over rozen. De nieuwe Hyundai Bayon werd naar Zweden gestuurd voor koudetests, maar krijgt daar minder in plaats van meer kleren aan. Dat is wel goed nieuws voor ons, uiteraard.

De Hyundai Bayon is een wat onbegrepen model. Het is een wat hoger alternatief voor de i20, maar geen echte SUV. Met een alsnog vrij lage carrosserie en dito zitpositie weet de Bayon geen mensen te trekken die op zoek zijn naar een zogenaamde hoge instap, wat voor veel kopers in dit segment ongetwijfeld geldt. Het goede nieuws: vervanging is onderweg. De geheel nieuwe Bayon wordt een wat stoerder en meer SUV-achtig ding.

Dat wisten we al na de eerste spionagebeelden, maar vandaag laat de Koreaanse nieuwkomer zich een stuk beter zien. De grote brokken plastic zijn van de carrosserie verdwenen. In ruil daarvoor krijgt de Bayon een psychedelisch motiefje dat de zwarte wielkastranden camoufleert, maar met name de voor- en achterzijde beter laat doorschemeren. Zo spotten we de over twee lagen gesmeerde verlichting die bijna verplicht is tegenwoordig en ontwaren we de omtrek van wat op een doorlopende achterlichtbalk lijkt. Het dak ligt opvallend veel hoger dan de ietwat aflopende zijruitpartij en in dat dak lijken we een panoramadak waar te nemen dat ook echt open kan, goed nieuws voor zonaanbidders.

Onderhuids krijgt de Bayon ongetwijfeld weer wat meer geëlektrificeerde aandrijflijnen, nadat de mild-hybride hulp eerder juist verdween bij het huidige model. Een EV of verregaande hybride wordt de Bayon dan weer niet, want daar is de Kona al voor.