Hyundai noteert uitzonderlijk goede maand in VS

We maken er geen gewoonte van om in detail te treden over de maandverkopen van specifieke merken in het buitenland, maar Hyundai heeft het in maart wel heel goed gedaan in de Verenigde Staten.

Hyundai wist in de VS in de afgelopen maand 75.403 auto’s te verkopen, meldt Carscoops. Behalve dat dat in absolute zin veel is zegt dat een argeloze Europeaan natuurlijk helemaal niets, maar gelukkig is er context. Het blijkt namelijk maar liefst 115 procent meer dan in maart 2020.

Het succes komt onder meer voor rekening van de nieuwe Tucson, een auto die volgens de Nederlandse importeur ook hier erg goed wordt ontvangen. In de VS was de Tucson in maart goed voor 15.744 exemplaren, een plus van maar liefst 159 procent. Nog een leuke: met dit aantal was de Tuscon in één maand goed voor grofweg 75 procent van het complete eerste kwartaal van 2020 voor dit model.

Ook de grotere Santa Fe, in Nederland een ware zeldzaamheid, doet het goed in de VS. Hyundai verkocht er 11.538 exemplaren, 82 procent meer dan in de maart ervoor. De Kona deed het met 10.416 exemplaren nauwelijks slechter en de Palisade, een grote zevenzitter boven de Santa Fe, wist 9.184 kopers te vinden.

Van de niet-SUV’s deed vooral de Elantra het goed. Deze compacte middenklasser, een sedan van het formaat i30, werd vorig jaar in een geheel nieuw en erg opvallend jasje gestoken. Met succes, kennelijk: Hyundai verkocht in één maand 12.598 exemplaren, in een land waar de SUV nóg almachtiger is dan hier.

Carscoops merkt terecht op dat deze cijfers des te indrukwekkender zijn in het licht van de coronapandemie, al moet gezegd dat daar ook in maart 2020 al sprake van was.

Over het hele kwartaal zit Hyundai in de VS ook in de lift: er werden 167.130 auto’s verkocht, 28 procent meer dan vorig jaar.