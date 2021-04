Hyundai Santa Cruz klaar voor introductie

Hyundai liet inmiddels al ruim zes jaar geleden de Santa Cruz Concept zien, een vooruitblik op een compacte pick-up die tot op heden het productiestadium niet heeft gehaald. Inderdaad, tot op heden. Hyundai tovert een stel schimmige teaserplaten uit de hoge hoed waarop de naar Amerikaanse maatstaven compacte pick-up al uitgebreid is te zien. Daarbij hangt Hyundai een officiële onthullingsdatum aan de Santa Cruz. Op 15 april stelt het merk de relatief unieke auto aan het Amerikaanse publiek voor.

De Santa Cruz wordt een pick-up die in de Verenigde Staten een compleet eigen segment creëert. Hoewel, eigenlijk brengt de Hyundai Santa Cruz een segment terug naar de Amerikaanse markt. Het wordt namelijk een compacte pick-up met een zelfdragende carrosserie, vier portieren en een relatief korte laadbak. Subaru leverde aan het begin van dit decennium de Baja in de Verenigde Staten, een lifestyle pick-up op basis van de Outback, maar dan met een korte laadbak. De Santa Cruz deelt zijn technische basis niet met een stationwagon, maar zeer waarschijnlijk wél met zijn SUV-broer Tucson. Het is het ook geen verrassing dat de Santa Cruz van voren sterk op die SUV lijkt. Het front zorgt met zijn eigenwijze en in de grille verwerkte ledverlichting in ieder geval ook op de Santa Cruz voor een verfrissende aanblik.

De pick-up lijkt in grote lijnen verder sterk op de concept-car die Hyundai in 2015 presenteerde, al is er in de loop der jaren op designvlak natuurlijk een boel veranderd. De oplopende schouderlijn is gebleven, maar de definitieve Santa Cruz krijgt gewoon conventionele achterportieren en geen kleine exemplaren die andersom scharnieren zoals bij een 'extended cab' pick-up gebruikelijk is. De koets van de daadwerkelijke Santa Cruz is doorspekt met hoekige lijnen en ook de verlichting aan de achterzijde is anders. Hoewel ze net als op het studiemodel hoog op de achterkant zitten, lopen ze verder de hoek om en zijn ze gevuld met een T-vormige ledsignatuur. In koeienletters valt op de achterklep de modelnaam van de auto te lezen.

De Santa Cruz is door Hyundai's Noord-Amerikaanse designafdeling ontworpen en rolt straks in de Amerikaanse staat Alabama van de band in dezelfde fabriek in Montgomery waar Hyundai ook de Elantra bouwt. In 2019 investeerden de Koreanen € 370 miljoen in die productiefaciliteit. We verwachten de Santa Cruz overigens niet in Nederland op de markt.