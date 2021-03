Heftige Hyundai Kona N zonder plakkers!

Hyundai breidt het leveringsgamma van de Kona uit met een sportieve N-versie. Hij is vandaag zonder enige vorm van camouflagemateriaal in beeld verschenen. De Kona N is tijdens de opnames van promotiemateriaal betrapt.

Dat Hyundai met een sportieve Kona N komt, is al even bekend. Hoewel de Kona N op de laatste teasers al redelijk goed was te zien, is hij niet eerder zo goed in beeld verschenen als vandaag. Het lijkt erop dat Hyundai opnames aan het maken was. Gelukkig was onze spionagefotograaf in de buurt.

Hyundai trachtte de Kona N nog te bedekken met zwart plastic, maar het kwaad was al geschied. De Koreaan behoudt de markante neus die we van de overige Kona-versies kennen, al tuurt de sportieveling veel agressiever de wereld in. Tussen de koplampunits zitten drie gaten en ook het gaaswerk in de grille is een specifiek N-kenmerk. De Kona N heeft een sportiever vormgegeven bumper waarin rode accenten zijn verwerkt. Die komen we overigens ook in de achterbumper tegen.

Onderaan de achterbumper hangen aan weerszijden van een diffuser twee grote ronde uitlaateindstukken. De achterbumper wordt verder aangekleed met twee dichte ornamenten die voor openingen moeten doorgaan. Bovenaan de achterruit zit een spoiler waarin een driehoekig derde remlicht is aangebracht. De Kona N staat op zwart lichtmetaal, compleet met een N-logo op de naafkappen. Dat N-beeldmerk komen we ook in de grille tegen. Het Hyundai-embleem in de grille is in het zwart uitgevoerd, hetzelfde geldt voor de dakrails, zijspiegelkappen en diverse accenten in de bumpers.

De Kona N krijgt een geblazen 2,0-liter viercilinder benzinemotor, die mogelijk tussen de 250 en 280 pk levert. Die turbomotor stuurt zijn krachten via een achttraps-automaat naar de voorwielen. De onthulling laat waarschijnlijk niet lang meer op zich wachten. Hyundai Nederland zegt nog niet te hebben besloten of het de Kona N ook naar Nederland haalt.