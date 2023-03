Hyundai Mufasa Adventure: puur voor de vorm

Hyundai heeft het doek getrokken van een studiemodel dat het net zo goed niet op het podium had hoeven tillen. Het blikt met de Mufasa Adventure namelijk vooruit op een nieuwe SUV die AutoWeek je al ruim een maand geleden in productievorm kon laten zien.

Het Chinese leveringsgamma van Hyundai is bijzonder interessant. Het omvat een enorme reeks modellen die je in Europa helemaal niet kent. Van de Celesta tot de Mistra en van de Mistra tot de Lafesta, Custo en een Santa Fe die anders is dan de Europese. Hyundai verkoopt er de Tucson zoals je die in Nederland kunt kopen in verlengde vorm, maar heeft ook nog diens voorganger ix35 op de menukaart staan. Althans, een grondig aangescherpte versie daarvan. De Chinese Hyundai ix35 heeft sinds 2017 een compleet eigen koets, maar staat nog wel op het platform van de laatste ix35 die je ook in Nederland kon kopen. De ix35 lijkt geen lang leven meer beschoren en met deze Hyundai Mufasa Adventure laat Hyundai zeer waarschijnlijk een avontuurlijke vooruitblik op zijn opvolger zien.

De Hyundai Mufasa Adventure is een avontuurlijk uitgedoste showauto die - als je de uiterlijke aankleding wegdenkt - een prima indicatie geeft van wat je van de definitieve productieversie kunt verwachten. Hoe we dat zo zeker weten? Heel simpel: we weten al hoe de Hyundai Mufasa er echt uit gaat zien. In februari doken we de eerste foto's en de eerste technische gegevens op van het model en dus voelt de Mufasa Adventure enigszins als mosterd na de maaltijd.

De Hyundai Mufasa wordt 4,48 meter lang en is daarmee vrijwel net zo lang als de ix35 die hij waarschijnlijk gaat vervangen. De wielbasis van de Mufasa is met 2,68 eveneens vergelijkbaar met die van de ix35. Volgens de eerder gevonden informatie komt de Mufasa op de Chinese markt met een 160 pk sterke 2.0 viercilinder benzinemotor. Die krachtbron is eveneens in de ix35 leverbaar. Tot Hyundai namen als Simba en Rafiki op een auto plakt lijkt de Mufasa de enige Hyundai te zijn die vernoemd is naar een dier uit Disney's 'Leeuwenkoning'.