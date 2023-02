Hyundai Mufasa: koning van het SUV-rijk?

De ene automarkt is de andere niet en dus is het even verklaarbaar als interessant dat het auto-aanbod van markt tot markt sterk verschilt. Vandaag nemen we de Hyundai Mufasa onder de loep, een splinternieuwe SUV die zijn naam deelt met een leeuw uit een Disneyfilm.

Net als nagenoeg alle hier bekende merken die ook in China actief zijn levert Hyundai in China een enorm aantal modellen dat je in Europa niet kunt kopen. We noemen auto's als de Celesta, Lafesta, Mistra, Elantra en Sonata. En dan hebben we alleen de sedans gehad. Pakken we het SUV-gamma erbij, dan komen we daar een verlengde versie van onze Tucson tegen, maar ook een van de Europese versie afwijkende Santa Fe en zelfs een ix35 geheten model dat zijn basis nog deelt met de gelijknamige SUV die hier in 2015 werd afgelost door de Tucson. Maar we zijn er nog niet! Hyundai levert in China namelijk ook nog eens een échte MPV: de Custo. Tussen al die modellen ziet Hyundai een gaatje voor een nieuwe SUV: de Mufasa.

Officieel rept Hyundai met nog geen woord over de Mufasa, maar de ogenschijnlijk naar een geanimeerde leeuw vernoemde SUV heeft zijn bestaan voor ons niet verborgen weten te houden. In de database van het Chinese Ministerie van Transport en Informatietechnologie hebben we namelijk een tweetal foto's van het model opgedoken. De Hyundai Mufasa is 4,48 meter lang en is daarmee nagenoeg net zo lang als de genoemde iX35, maar korter dan de in China altijd verlengde en zo'n 4,65 meter lange Tucson. Ook de wielbasis van de Mufasa ligt met 2,68 meter heel dicht in de buurt bij die van de iX35. Hoewel hij technisch ouder is, draait die Hyundai iX35 mee sinds 2017. Het zou dan ook heel goed kunnen dat de Mufasa de iX35 gaat vervangen. De Hyundai Mufasa komt in ieder geval beschikbaar met een 160 pk sterke 2.0 viercilinder. Je raadt het al: ook die machine vind je in de iX35.

De Hyundai Mufasa is in ieder geval een opvallende verschijning. Met zijn hoekige en ietwat drukke front doet hij enigszins denken aan de Kia Sportage, maar daar is de auto niet aan gerelateerd. We zien een enthousiast uitgebouwde heuppartij die de achterste wielkasten moet benadrukken en helemaal achteraan zien we verlichting die doet denken aan die van deze Sonata.

Naar Europa komt de Hyundai Mufasa niet. Vind jij dat jammer? Zou je de Tucson er voor laten staan?