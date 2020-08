Hyundai maakt submerk van Ioniq

Hyundai heeft modelnaam Inioq min of meer losgebikt van zijn huis-tuin-en-keuken-merk. Ioniq is voortaan een submerk dat zich volledig richt op de ontwikkeling en verkoop van elektrische auto's.

In 2015 maakte Hyundai van modelnaam Genesis een losstaand merk en nu tovert de Koreaanse fabrikant modelnaam Ioniq om tot een merk dat zich puur en alleen gaat bezighouden met de ontwikkeling van volledig elektrische auto's. Binnen nu en vier jaar schuift het merk in ieder geval drie volledig nieuwe EV's naar voren, auto's die alleen gebruik gaan maken van één modulair platform. Volgens Hyundai is het op poten zetten van Ioniq als min of meer losstaand merk een reactie op een in hoog tempo veranderende markt.

Ioniq 5, 6 én 7!

Hyundai's nagelnieuwe submerk schuift volgend jaar al de Ioniq 5 naar voren, een volledig elektrische cross-over waar we eerder al beelden van hebben gezien. De Ioniq 5 is namelijk de productieversie van de in 2019 tijdens de IAA van Frankfurt getoonde Hyundai 45 Concept. De andere twee reeds aangekondigde modellen zijn de Ioniq 6 en de Ioniq 7. De Ioniq 6 wordt een elektrische sedan die in 2022 zijn gezicht laat zien. Het design van de Ioniq 6 is gebaseerd op dat van de Prophecy Concept. Dat warm ontvangen studiemodel werd begin dit jaar getoond tijdens wat de Autosalon van Genève had moeten zijn. Erboven komt de Ioniq 7, een "[...] grote SUV", al stelt Hyundai die auto pas in 2024 aan de wereld voor.

Modulair

De naam Ioniq kennen we van Hyundai natuurlijk van de in 2016 gelanceerde hatchback met die naam. De Ioniq is niet alleen leverbaar als reguliere hybride en als plug-in hybride, de in 2019 gefacelifte efficiënte Hyundai is ook te krijgen als volledig elektrische Ioniq Electric. Hoewel het nieuwe submerk van Hyundai zijn naam ontleent van die innovatieve auto, laten de nieuwe Ioniq-modellen het platform van de 'oude' Ioniq links liggen. Onderhuids komen de nieuwkomers namelijk op een modulaire basis staan dat het E-GMP-platform heeft. Hyundai belooft veel interieurruimte, uitgebreid verstelbare stoelen, uitgebreide communicatietechnieken én een reeks eigenwijze designelementen. Zo spreekt Hyundai al over de komst van een handschoenenvakje dat uit lades is opgebouwd. Elk model van Ioniq bevat volgens Hyundai enkele designelementen van oudere modellen. Voor het ontwerp van de 45 Concept liet Hyundai's designafdeling zich inspireren door de Pony Coupé Concept.

Hyundai Motor Group heeft zich als doel gesteld om tegen 2025 een aandeel van zo'n 10 procent in de internationale EV-markt te hebben. Rond dat jaartal wil het jaarlijks 560.000 volledig elektrische modellen verkopen. Dat doet het nu dus door van Ioniq een los merk te maken. Eerder was het Citroën dat DS losweekte van zijn reguliere modellengamma om er een losstaand merk van te maken. In een recenter verleden maakte Seat van Cupra een zelfstandig merk en het Zweedse Volvo maakte van Polestar een individueel merk.