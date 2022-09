Hyundai Ioniq 6 komt eerst als First Edition

Automerken kiezen er meer dan eens voor om nieuwe modellen eerst in een riant uitgevoerde introductieversie op de markt te brengen. Voor de elektrische Ioniq 6 bewandelt Hyundai een vergelijkbaar pad. Dit is de Hyundai Ioniq 6 First Edition.

Medio dit jaar stelde Hyundai het tweede model van zijn Ioniq-label voor: de Ioniq 6. De Hyundai Ioniq 6 is een lager en met name meer gestrekt model dan de Ioniq 5 die Hyundai's EV-label introduceerde. Net als veel andere nieuwe modellen tegenwoordig debuteert ook de elektrische Hyundai Ioniq 6 op de Nederlandse markt in een speciaal introductiejasje.

Uitgebreide informatie over de Hyundai Ioniq 6 First Edition hebben we nog niet. Op meer specificaties moet je zelfs nog een maand wachten. Hyundai kondigt nu slechts de komst van de introductieversie aan en meldt dat de Ioniq 6 First Edition op 24 oktober wordt gepresenteerd. Op die dag weten we dus precies welke aandrijflijn de Ioniq 6 First Edition heeft en met welke verwennerij de auto is volgestopt. Wel meldt Hyundai dat de introductieversie "[...] zeer compleet is uitgerust" en beschikbaar komt in de kleuren Biophilic Blue Pearl, Serenity White Pearl, Nocturne Grey Pearl en Gravity Gold Matte.

Hyundai Ioniq 6

De Hyundai Ioniq 6 is 4,86 meter lang en daarmee strekt hij zich over een aanzienlijk grotere afstand uit dan de 4,63 meter lange Ioniq 5. Daarnaast is de Ioniq 6 maar liefst 14 centimeter lager dan zijn veel hoekiger vormgegeven Ioniq-broer. De elektrische sedan komt beschikbaar met een 53 kWh accu maar krijgt ook een 77,4 kWh pakket in zijn bodem. De versies met dit pakket zijn te krijgen met één of twee elektromotoren en hebben dus achter- of vierwielaandrijving. De sterkste variant is 325 pk en 605 Nm sterk en zoemt in 5,1 seconden vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h. De achterwielaangedreven versie met het grootste accupakket komt iets meer dan 610 kilometer ver op een lading.