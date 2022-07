In detail: Hyundai Ioniq 6

De Hyundai Ioniq 6 is het tweede model in de elektrische Ioniq-reeks van Hyundai en het broertje van de al bekende Ioniq 5. Sinds eind juni weten we definitief dat Hyundai bij de auto’s van dit elektrische label geen coherent design nastreeft, al zijn er wel wat details die de familieband verraden. In grote lijnen zijn de Ioniq 5 en Ioniq 6 echter totaal verschillend. Niet alleen is de ‘5’ een cross-over en de ‘6’ een gestroomlijnde sedan, ook zijn er bij het nieuwste model veel rondere vormen en vloeiender lijnen gebruikt dan bij de vierkante 5. Ontwerper Niels van Roij denkt daar het zijne van, maar opvallend is de Ioniq 6 zonder meer.

Hoewel de specificaties officieel nog niet bekend waren, was het vanaf het begin duidelijk dat de Ioniq 6 veel techniek zou delen met de Ioniq 5 en diens broertje Kia EV6. Qua wielbasis zit de nieuwkomer precies tussen die twee platformgenoten in, met 2,95 meter. De Ioniq 6 is 4,86 meter lang, 1,88 meter breed en 1,46 meter hoog. Daarmee is hij duidelijk langer dan een Ioniq 5, die zich over 4,63 meter uitstrekt, maar ook 14 centimeter lager. Anders dan je misschien zou denken is de Hyundai Ioniq 6 geen liftback, maar een sedan. De achterklep opent dus net als bij onder meer de Porsche Taycan, Mercedes-Benz EQE en Tesla Model 3 onder de ruit. Hoewel bagage er precies in de auto kan worden verstouwd, is helaas nog altijd niet bekend.

Zuinig

Hoewel Hyundai ook nog steeds niet alle aandrijfspecificaties uit de doeken doet, leren we vandaag wel de belangrijkste zaken in die categorie. Zo is duidelijk dat de Ioniq 6 net als zijn technische broertjes leverbaar wordt met twee accupaketten. De kleinste daarvan heeft een capaciteit van 53 kWh. Dat is opvallend, aangezien de lichtste Ioniq 5 58 kWh meekrijgt. Wellicht heeft dat te maken met het feit dat de hogere, minder gestroomlijnde ‘5’ met 53 kWh niet ver genoeg zou komen, want op dat vlak verslaat de 6 hem met gemak. De lichtste versie van de Hyundai Ioniq 6 heeft een WLTP-verbruik van minder dan 14 kWh per 100 kilometer. Dat is akelig goed vergelijkbaar met de 13,8 kWh/100 km die werd opgegeven voor de Ioniq Electric, het zuinigheidswonder dat onlangs uit productie ging.

610 km

Duurdere uitvoeringen krijgen net als bij de Ioniq 5 een accu van 77,4 kWh mee. Deze kan worden gecombineerd met één of twee elektromotoren, dus met achter- of vierwielaandrijving. De krachtigste versie levert 325 pk en 605 Nm en sprint in 5,1 seconden van 0 naar 100. Wie het verst wil komen op een lading, moet echter genoegen nemen met minder vermogen. De achterwielaangedreven Hyundai Ioniq 6 met het grootste accupakket krijgt volgens Hyundai een WLTP-actieradius van meer dan 610 kilometer. Ter vergelijking: de Hyundai Ioniq 5 komt met deze aandrijflijn en de kleinste wielen maximaal 507 kilometer ver. Een enorm verschil, en het ultieme bewijs dat cross-overs en SUV’s op dit vlak nooit de sedan kunnen verslaan.

Uiteraard worden ook alle snelle laad-opties overgenomen van de Ioniq 5. We hebben het over de 800 Volt-infrastructuur, waardoor de auto in minder dan 20 minuten van 10 naar 80 procent moet kunnen laden. De navigatie, zichtbaar op één van de twee 12-inch schermen, is in staat om zelfstandig een route langs snelladers te plannen. Ook Vehicle-to-load-technologie, waarmee de auto stroom kan terugleveren aan het net, is present.

Twaalf kleuren

Hyundai biedt de Ioniq 6 straks aan in twaalf verschillende kleuren, twee meer dan de Ioniq 5. Anders dan bij die auto spotten we een matte groen en een ‘Ultimate red’ tussen het aanbod. Het interieur is er in vier tinten, aangevuld met sfeerverlichting in 64 verschillende kleuren. Of alle opties ook in het Nederlandse aanbod verschijnen, weten we later dit jaar. Als alles volgens planning verloopt kunnen we nog dit jaar met de Ioniq 6 rijden, de eerste afleveringen volgen dan begin 2023.