Hyundai Ioniq 5 N krijgt driftmodus

De Ioniq 5 is op de radar van de N-afdeling van Hyundai verschenen. Al bijna een jaar duiken zo nu en dan ingepakte testexemplaren van de Hyundai Ioniq 5 N op en nu geeft Hyundai zelf foto's van zijn eerste elektrische N-model ooit vrij. De sportieve topversie van de Hyundai Ioniq 5 N komt nog dit jaar en nu weten we ook iets meer over wat de auto te bieden heeft.

De Ioniq 5 N wordt niet alleen de eerste elektrische Hyundai met sportieve N-genen, maar ook het eerste N-model met vierwielaandrijving. Hoe krachtig de Hyundai Ioniq 5 N wordt? Dat zegt Hyundai nog niet, maar de 585 pk sterke aandrijflijn van zustermodel Kia EV6 GT geeft ongetwijfeld een goede indicatie van wat je de performanceversie kunt verwachten. Op de foto's die Hyundai van de Ioniq 5 N vrijgeeft is de beresterke BEV nabij het testcentrum van Hyundai Mobis in het Zweedse Arjeplog in actie te zien.

Hyundai geeft al vrij dat de Ioniq 5 N - net als de Kia EV6 GT - een elektronisch sperdifferentieel krijgt dat het e-LSD heeft genoemd. Een systeem dat Hyundai de N Drift Optimizer heeft genoemd moet je in de Ioniq 5 N ook 'gecontroleerde drifts' kunnen uitvoeren, daar onder meer de hoeveelheid koppel die over de voor- en achterwielen wordt verdeeld in hoge mate variabel is. Bij de Kia EV6 GT gaat tot 100 procent van het vermogen naar de achterwielen en we verwachten dat de Ioniq 5 N in driftmodus hetzelfde te bieden heeft. In een video die Hyundai van de Ioniq 5 N vrijgeeft, gaat de auto in ieder geval spiegel aan spiegel dwars met de Hyundai i20 N WRC Rally 1.

Hyundai trekt in juli dit jaar het doek van de Hyundai Ioniq 5 N. Overigens lijkt er ook van de Ioniq 6 N op termijn een beul van een N-versie te komen.