Hyundai Ioniq 5 – Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

De nieuwe, elektrische Hyundai Ioniq 5 is een auto waarvan veel mensen wel enthousiast worden. Tot nu toe zagen we ‘m echter uitsluitend in afgeladen vorm, dus is het hoog tijd om te kijken wat je voor de vanafprijs van € 43.500 nu echt krijgt.

Hyundai Ioniq 5 58 kWh Style

€ 43.500

De Hyundai Ioniq 5 is elektrisch, heeft aansprekende prestaties, een zeer bijzonder koetswerk en een fraai interieur. Logisch dus, dat veel (zakelijke) rijders deze Koreaan inmiddels op de shortlist hebben staan. Het retro-futuristische koetswerk lijkt ook veel mensen aan te spreken, dus de eerste slag heeft Hyundai alvast gewonnen.

Met het prijskaartje – vanaf 43,5 mille – is op het eerste gezicht ook niet zoveel mis. Met deze prijs is de Ioniq 5 net wat voordeliger dan de vergelijkbare Kia EV6, al is dat verschil verwaarloosbaar. De Hyundai is wel fors duurder dan de voornaamste Duitse concurrent, de Volkswagen ID4. Die is er al voor € 38.590, maar dan krijg je wel een auto met minder vermogen, mindere acceleratiecijfers en een kleiner bereik. Waar de basis-ID4 maximaal 340 km belooft, geeft Hyundai 384 op, terwijl de Koreaan niet in 10,9, maar in een keurige 8,5 tellen van 0 naar 100 sprint.

Kijken we vervolgens naar de uitrusting, dan valt op dat de Koreanen hun ‘basiskopers’ er als vanouds warmpjes bij laten zitten. De Ioniq 5 Style beschikt onder meer over 19-inch lichtmetaal, volautomatische klimaatregeling, adaptieve cruisecontrol, een actieve rijstrookassistent, de twee 12,3-inch-schermen op het dashboard en privacy glass, al is dat laatste zeker niet ieders smaak.

De enige serieuze ‘misser’, als je dat zo zou willen noemen, is stoelverwarming. Dat is in een EV toch wel wenselijk. Ook een warmtepomp zit er bij de basisversie niet op, die komt pas na twee stappen omhoog (Connect+) in beeld. Alle echt belangrijke EV-kunstjes zijn overigens wel standaard, inclusief de 3-fasen-boordlader en de 800V-architectuur die razendsnel snelladen mogelijk maakt.

Uiterlijkheden

Interessant is ook het uiterlijk van de simpeler Ioniq 5’s. De enige uitvoering die we tot nu toe hebben gezien is de Lounge, die onder meer te herkennen is aan zijn zilverkleurige spatbordranden en dito accenten op voor- en achterkant. Bij de drie betaalbaarder uitvoeringen is dat allemaal in zwart uitgevoerd, wat ‘m toch net wat minder markant doet ogen.

Ook als het gaat om de exterieurverlichting zijn er duidelijke verschillen. Zo is de kenmerkende pixel-led-dagrijverlichting voorbehouden aan de Lounge. Bij ‘onze’ Style menen we extra lichtunits in de voorbumper te zien, waarin de dagrijlichten wellicht zijn ondergebracht. Ook de mistlichtunits in de achterbumper zijn duidelijk anders: dunne ledstrips zijn hier afgaande op de configurator-beelden vervangen door halogeenlampen met een soortgelijk gevormd rooster ervoor.

De kleur is dan wel weer vrij chic: het bruin-achtige ‘Mystic Olive Mica’ is standaard en oogt hoogwaardiger dan het uni-wit waarvoor je wél moet bijleggen. Het interieur is in principe zwart, maar kan zonder meerprijs worden uitgevoerd in een combinatie van licht- en donkergrijs. Dat past toch net wat beter bij het huiselijke sfeertje aan boord, als je het ons vraagt.

Subsidie

Wie meer bereik wil, moet minimaal €46.500 neerleggen voor een 73 kWh-versie in Style-trim. De actieradius stijgt dan van 384 naar 480 km. De uitrustingsstap na de Style heet Connect en kost €47.500 (58 kWh). Deze variant onderscheidt zich onder meer met elektrisch verstelbare en verwarmbare voorstoelen, meer veiligheidssystemen, een elektrisch achterklep en Bose-audio. Ook de verschuifbare middenconsole is pas op de Connect aanwezig. Daarmee lijkt deze uitvoering toch wel erg aantrekkelijk, al verandert dat weer als je bedenkt dat de Style de enige Ioniq 5 is die onder de subsidiegrens van 45 mille blijft. Voor particuliere kopers is dat een factor om rekening mee te houden.