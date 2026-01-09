Maak kennis met de Kia EV2, een compacte elektrische cross-over waarmee Kia het succes van de mateloos populaire EV3 naar een kleiner segment wil vertalen. De Kia EV2 staat al omstreeks maart in Nederland bij de dealers.

Highlights Kia EV2

Goedkoper én kleiner dan de EV3

Concurrent voor Skoda Epiq

Tot 450 kilometer bereik

De Kia EV3 is een regelrecht schot in de roos en dat smaakt naar meer. In februari 2025 gaf Kia met de Concept EV2 al een duidelijke hint naar de fonkelnieuwe Kia EV2 die nu op je scherm staat. Waar je de EV3 kunt zien als Kia's alternatief voor onder meer de Skoda Elroq, mikt de EV2 op een kleinere klasse. Inderdaad: het segment waarin straks ook de Skoda Epiq en de Volkswagen ID Cross opereren.

Kia EV2: markante bips

De Kia EV2 is 4,06 meter lang en is daarmee maar liefst 24 centimeter korter dan de EV3. De wielbasis is met 2,57 meter zo'n 11 centimeter korter dan die van zijn grotere broer. Van voren bezien is de Kia EV2 typisch een Kia van het huidige designtijdperk. Hij heeft een variant van Kia's Star Map Light-lichtsignatuur waarbij de led-elementen net als bij de fonkelnieuwe Seltos zijn opgedeeld in meerdere units. Zo zien we naast de module waarin het dimlicht en het gros van de led-dagrijverlichting is ondergebracht nog een klein led-element. De kleine Kia heeft in de portieren verzonken handgrepen en heeft net als de Concept EV2 een eigenwijze bilpartij. Daarin is de verlichting opmerkelijk laag in het achterste geplaatst. Daarbij zijn de achterlichten opvallend klein.

Wie bekend is met het interieur van de Kia EV3, voelt zich in de EV2 vast snel thuis. Ook hier treffen we een breed paneel aan waarin zowel het 12,3-inch digitale instrumentarium als het multimediascherm met eenzelfde diagonaal is ondergebracht. Daarbij vinden we onder het infotainmentscherm een reeks aanraakgevoelige snelkoppelingen. Een verdieping daaronder nemen we te midden van de uitstroomopeningen van het ventilatiesysteem een draaiknop voor het volume waar. Fysieke knoppen zijn er ook, onder meer op het stuurwiel en centraal in het dashboard voor de regeling van de temperatuur.

De Kia EV2 is straks verkrijgbaar als vijfzitter en als vierzitter met afzonderlijk van elkaar verschuifbare stoelen. Met de achterste zitplekken in de voorste stand, slokt de Kia EV2 403 liter bagage op. Let wel: de achterbank van de vijfzitter is niet in lengte verschuifbaar. Een kleine bagageruimte onder de voorklep is er ook, al is die zogenoemde frunk met een inhoud van 15 liter bescheiden van formaat.

Kia EV2: tot 450 kilometer bereik

De EV2 is met twee verschillende accu's leverbaar. Waar dat bij de EV3 58,3- en 81,4-kWh batterijen zijn, moet de kleinere Kia EV2 het met accu's van 42,2 kWh en 61 kWh doen. De EV2 heeft 400v-boordspanning en kan zowel 11 kW als 22 kW AC-laden. Bamiblokken aifryen of je Kärcher van stroom voorzien? Kan gewoon, want de EV2 is verkrijgbaar met V2L-hardware en zelfs voorbereid op V2G.

De Kia EV2 met 42,2-kWh accu is 147 pk sterk en zoemt vanuit stilstand in 8,7 seconden naar 100 km/h. Zijn topsnelheid bedraagt 161 km/h. Het bereik van de Kia EV2 met deze kleine accu is vastgesteld op 317 kilometer. In 30 minuten is de accu van 10 tot 80 procent vol te laden met stroom, al geeft Kia nog geen snellaadvermogen op.

De versie met de grotere 61-kWh accu heeft een elektrisch bereik van 448 kilometer. In dat geval moet je genoegen nemen met een minder potente elektromotor. De Kia EV2 met de grotere accu levert 136 pk in plaats van 147 pk. Dat levert deze versie ook een minder rappe 0-100-tijd op. De Kia EV2 met de grootste elektrische longinhoud neemt voor de 0-100-sprint exact 9,5 seconden de tijd.

Kia EV2 en Nederland

Al in februari verlaten de eerste exemplaren van de Kia EV2 de fabriekspoorten. Hij wordt gebouwd in Slowakije. De eerste exemplaren van de Kia EV2 moeten al eind maart in Nederland in de showrooms staan. De 42,2-kWh versies komen eerst, de varianten met de 61-kWh accu komen later. Prijzen zijn er nog niet.