Hyundai investeert dit jaar 8 miljard euro in elektrificatie

Hyundai presenteert zijn resultaten over Q4 van 2022 en daaruit blijkt dat het de Koreanen voor de wind gaat. Zowel wat winst, omzet als verkopen betreft, scoorden ze aanmerkelijk beter dan in dezelfde periode van het jaar daarvoor. Maar het kan niet op, dus kondigt Hyundai gelijktijdig nieuwe investeringen aan. Daar is zo'n €8 miljard mee gemoeid, waarvan een belangrijk deel voor een nieuwe EV-fabriek in de Verenigde Staten.

Hyundai doet goede zaken en wil die blijven doen, dus investeert het dit jaar zo'n €8 miljard, waarvan het grootste deel in zijn nieuwe fabriek voor elektrische auto's in de Verenigde Staten. Daarmee is de koek echter niet op, zo blijkt nu, want het merk geeft aan dit jaar nog meer investeringen te doen. Daarbij is elektrificatie het belangrijkste doel. Hyundai trekt in 2023 zo'n €3 miljard uit voor research and development, waarvan ongetwijfeld een deel naar de ontwikkeling van een betaalbaardere EV gaat.

Met dank aan de komst van onder meer de nieuwe Kona en de Ioniq 6 hoopt Hyundai dit jaar uiteraard weer meer auto's te verkopen dan in 2022, al is laatstgenoemde alleen in de meer EV-gezinde markten belangrijk. Hyundai wist tot op heden, dus sinds het merk zijn eerste EV produceerde in 2010, nét iets meer dan 1 miljoen volledig elektrische auto's te verkopen. Alle Hyundai-modellen samen waren het afgelopen jaar goed voor iets minder dan 4 miljoen auto's. In 2023 hoopt Hyundai de teller voorbij de 4,3 miljoen te zien lopen. Daarvan moeten ongeveer 330.000 exemplaren een EV zijn - nog geen tien procent, maar wel een flink aantal gezien de totale EV-verkopen tot op heden. Niet gek dus, die investeringen.