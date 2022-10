Hyundai investeert miljarden in nieuwe fabriek VS

De nieuwe fabriek van Hyundai in Bryan County, Georgia wordt door Hyundai de Hyundai Motor Group Metaplant America genoemd, kortweg HMGMA. De locatie moet vanaf al vanaf de eerste helft van 2025 elektrische auto’s gaan produceren en heeft een capaciteit van 300.000 stuks per jaar. Hyundai investeert 5,54 miljard dollar, min of meer datzelfde bedrag in euro’s, in de bouw van het project. Met ‘Hyundai’ bedoelen we in dit kader niet het merk, maar het bedrijf. Dat betekent dat er in Georgia ook auto’s van Kia en Genesis kunnen en zullen worden gebouwd. De opening van de fabriek levert naar verwachting 8.100 arbeidsplaatsen op in de regio.

De extra capaciteit is hard nodig als Hyundai zijn ambities op het gebied van EV’s wil halen. Tegen 2030 wil het Koreaanse bedrijf namelijk jaarlijks 3,23 miljoen volledig elektrische auto’s verkopen, en die moeten toch ergens worden gemaakt. Hyundai is zeker niet de eerste buitenlandse autobouwer die daarom fors geld investeert in de Verenigde Staten. Eerder kondigde BMW al een flinke uitbreiding in Spartanburg aan, terwijl Mercedes in Alabama onder meer de EQE SUV en EQS SUV produceert, inclusief accupakketten.