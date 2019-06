Hyundai i20 speelt buiten

Ondanks de flinke inpakkwaliteiten van de mensen bij Hyundai laat de nieuwe i20 al veel van zijn nieuwe koetswerk zien. Vooral de voorkant komt al goed in beeld. Deze lijkt in een geheel andere lijn te zijn getekend dan we van de huidige Hyundai’s gewend zijn. De grille groeit flink en krijgt een geheel nieuwe vorm. De koplampen worden in een nieuwe vorm gegoten en zitten ‘vast’ aan de nieuwe grille. De mistvoorlampen lijken te worden geplaatst in een driehoekige uitsnede van de bumper. Het neusje voelt verder wat kort, terwijl de zijkant groter aanvoelt.

Het meeste camouflagemateriaal wordt op de kont van de nieuwe i20 aangebracht. De Koreanen hebben goed hun best gedaan, want er valt geen touw aan vast te knopen door de opzetstukken en plastic afwerking. De huidige i20 werd in eerste instantie als drie- en vijfdeurs aan ons gepresenteerd aan het einde van 2014. De wat olijke eerste generatie maakte plaats voor een stoerder getekende tweede generatie. Vorig jaar voorzag Hyundai de auto van een facelift, waarbij de driedeurs variant van onze prijslijst verdween. Hoewel het om een facelift ging, vonden de grootste wijzigingen aan de achterkant plaats waar de kentekenplaat een nieuwe plaats op een achterklep kreeg.

We verwachten dat we nog wel even geduld moeten hebben voor de onthulling van de nieuwe i30. Houd rekening met volgend jaar zomer.