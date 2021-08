Hyundai i20 nu ook als N-Line te bestellen

Hyundai heeft met de i20 N een potente GTI-achtige in de showroom staan. Die i20 N is met een 204 pk sterke 1.6 T-GDI een regelrechte concurrent voor auto's als de Ford Fiesta ST en Volkswagen Polo GTI. Die i20 N oogt ook nog eens alsof hij elke meter asfalt gretig verslindt. Wie wel graag een i20 met dergelijke sportieve looks wil, maar ook voldoende heeft aan mildere motoriseringen, kan nu de Hyundai-showroom binnenwandelen voor de i20 N-Line.

De N-Line is de absolute topuitvoering van de 'reguliere' i20's, een versie die dus nog boven de Premium- en Premium Sky-modellen staat. De N-Line is aan de buitenkant aangekleed met speciale bumpers, een zwarte grille met het 'geblokte' patroon van een finishvlag en onderaan de achterkant zien we niet alleen dubbele knalpijpen, maar ook een driehoekig mistachterlicht. Hyundai zet de i20 N-Line op 17-inch lichtmetalen wielen.

In het interieur vinden we sportstoelen met rode stiksels, aluminium pedalen en tal van N-Line-logo's. De standaarduitrusting is gebaseerd op die van de Comfort Smart-uitvoering, al gooit Hyundai daar een boel extraatjes bovenop. Zo is een uitgebreid audiosysteem van Bose van de partij, heeft de i20 N-Line privacy glass, full-ledverlichting achter en zwarte hemelbekleding.

Hyundai levert de i20 N-Line in combinatie met de bekende 100 pk sterke 1.0 T-GDI, een mild-hybride benzinemotor die altijd gekoppeld is aan Hyundai's 6iMT handbak. Voor die versie ben je €24.435 kwijt. Daarnaast is de N-Line de enige uitvoering die je kunt krijgen met de 120 pk sterke variant van de 1.0 T-GDI. Die machine is altijd aan een zeventraps automaat met dubbele koppeling geknoopt en kost €26.535. Met die motor heeft de i20 N-Line in 10,3 seconden de 100 km/h op de klok. Bestellen kan per direct.