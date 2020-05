Hyundai: ‘i10 wordt niet elektrisch’

Waar menig fabrikant een volledig elektrische aandrijflijn in zijn kleinste model lepelt of dat van plan is, hoeft de Hyundai i10 nog niet op een stekker te rekenen. De compacte Koreaan staat onderaan de modellenlijst om geëlektrificeerd te worden.

Dat vertelt Product en Pricing Director Hyundai Motor Europe Raf van Nuffel aan AutoWeek. “Als het op elektrificatie aankomt, hanteert Hyundai het cascadeprincipe: we laten onze innovaties gestaag doorfilteren van boven naar beneden.” Dat houdt dus in dat de i10 volgens dit principe het laatste model binnen de familie is dat geëlektrificeerd wordt. “Dit doen we omdat onze resources nu eenmaal niet oneindig zijn en we ons voorlopig focussen op iets grotere modellen die ook geëlektrificeerd concurrerend kunnen zijn.”

Voor op de lange termijn ligt het wel anders. Dan ziet Van Nuffel ook voor de kleinste auto’s de mogelijkheid zich aandoen om een hybride of elektrische aandrijflijn te krijgen. “Maar die plannen zijn nog niet concreet genoeg om ze nu al uit de doeken te doen.”

De afgelopen jaren gebeurden er bijzondere dingen met het moeilijk winstgevend te maken A-segment. Waar sommige fabrikanten het segment van de kleintjes zelfs verlaat, zoals Opel, kiezen veel andere merken ervoor om de auto’s volledig elektrisch te maken. Neem Renault met de Twingo Z.E. of de Volkswagen Groep met de Citigo, Mii en Up. Ook Hyundai is zich bewust van de moeilijkheidsgraad van een auto in dit segment. “Aan de ene kant moeten ze de gemiddelde CO2-uitstoot van onze vloot zo sterk mogelijk naar beneden halen, aan de andere kant vraagt dat grote investeringen die je op kleine auto’s niet zo makkelijk terugverdient.” Maar volgens de topman heeft Hyundai hier uitgebreid bij stilgestaan tijdens de ontwikkeling van de nieuwe i10.

Het hele interview met Raf van Nuffel stond eerder in de AutoWeek. Die editie is hier na te bestellen.