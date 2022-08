Hyundai Excel - Rijtest - Uit de Oude Doos

In 'Uit de Oude Doos' blikken we terug op vervlogen tijden. We pakken de AutoWeek van precies 30 jaar geleden erbij en lichten een opvallende test, reportage, trend of nieuwsverhaal uit. Wat speelde er in de tijd dat er nog gloednieuwe Fords Escort en Opels Astra F in de showroom stonden?

Het Engelse 'to excel' betekent 'uitblinken', dus in dat kader was de modelnaam Excel er eentje die hoge verwachtingen met zich meebracht. In de praktijk bleek echter dat de Hyundai Excel niet echt een uitblinker was, al waren er zeker zaken waarmee de Zuid-Koreanen punten scoorden. Om te beginnen zijn prijs: voor 26.295 gulden (1.5 GLS) had je voor relatief weinig geld toch aardig wat auto voor de deur staan. De Excel was een sedan op basis van de compacte Pony en bevond zich op de markt dus tussen de Opel Astra sedan en Volkswagen Vento. Daarvan kostten de vergelijkbare modellen tegen of zelfs behoorlijk over de fl. 30.000.

De Excel kon ook aardig overtuigen met zijn weggedrag. Daarover schreven we precies 30 jaar geleden het volgende: "De Excel blijft in snelle bochten opmerkelijk goed op koers en kan met het gaspedaal heel netjes onder de juiste hoek op het asfalt worden 'gezet'. De openingsfoto van dit dossier illustreert dat heel aardig; ook een voorwielaandrijver kan best met overstuur de bocht door." Dat de Excel geen stuurbekrachtiging had, kwam op hogere snelheden het gevoel in het stuur ten goede. Bij lagere snelheden liet de Zuid-Koreaan zich liet wat minder makkelijk manoeuvreren. Een derde punt dat we positief vonden, was het uiterlijk. Althans, daar waren we naar verhouding tot de prijs van de Excel nog wel redelijk over te spreken. De facelift die de Pony enkele jaren ervoor had ondergaan zorgde ervoor dat ook zijn sedanbroer nog redelijk eigentijds oogde. In het interieur overigens iets minder. Dat was weliswaar aardig uitgerust, maar het oogde op zijn zachtst gezegd 'sober'.

Wat het prijsverschil met de concurrenten verder rechtvaardigde, was de motorisering. In dit geval testten we de 1.5 GLS, met de van de Mitsubishi Colt afkomstige 1.5 met carburateur. Een carburateurmotor was anno 1992 toch al enigszins een tegenvaller. Met zijn 72 pk was de Excel niet alleen relatief traag, ook het verbruik en het geluidsniveau was niet per se een punt waarop de Excel uitblonk. Er was echter ook een 1.5 met injectie, maar daarmee slonk het prijsverschil naar de concurrentie uiteraard wel weer wat. Deze 1.5 was dus in die zin een aantrekkelijke optie als je met wat minder verfijning kon leven en vooral graag wat geld in je zak hield. Dan was de Excel zeker geen gekke keuze. Hij had eigenlijk minstens alles wel wat je voor dat geld mocht verwachten en stak goed in elkaar. Een uitblinker was het niet, wel een prima auto voor een dito prijs.