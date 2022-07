Hyundai en Kia pakken recordaandeel op Europese automarkt

Hier in Nederland gooien Hyundai en vooral Kia al jaren hoge ogen en ook op Europees niveau gaat het de Zuid-Koreanen behoorlijk voor de wind, zo blijkt uit de verkoopcijfers van het afgelopen halfjaar. ACEA becijfert dat Hyundai in de eerste zes maanden van 2022 een marktaandeel van 4,7 procent pakte in ons deel van de wereld. Hyundai meldt trots dat dat een record is, vorig jaar pakte het in het eerste halfjaar nog een aandeel van 3,7 procent. Hyundai verkocht 263.005 auto's, 8,2 procent meer dan vorig jaar. Ook Kia ging naar recordhoogte, met een marktaandeel van 5,2 procent, dat was vorig jaar 3,9 procent. Er werden in de eerste helft van 2022 293.364 nieuwe Kia's geregistreerd, maar liefst 16,8 procent meer dan vorig jaar.

In Europa, specifiek de EU, EFTA en het Verenigd Koninkrijk, was dus bijna 1 op de 10 van de in januari tot en met juni nieuw verkochte auto's een Hyundai of Kia. In totaal is de Hyundai Group met Hyundai en Kia immers goed voor 9,9 procent van de verkopen, waarmee het de derde stek inneemt qua autoconcerns. Stellantis (19,4 procent) en de Volkswagen Group (24,1 procent) staan nog altijd op grote afstand, maar zijn uiteraard ook met veel meer merken vertegenwoordigd.