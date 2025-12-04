AutoWeek.nl heeft je steun nodig
Hyundai en GM profiteren van lagere heffingen Zuid-Koreaanse auto's
Ook Amerikanen profiteren
1
De Amerikaanse president Donald Trump heeft de importtarieven voor auto’s uit Zuid-Korea verlaagd van 25 naar 15 procent. En daar profiteren vooral autofabrikanten Hyundai en General Motors van.
De twee bedrijven importeren de meeste Zuid-Koreaanse auto's naar de Verenigde Staten. Hyundai, dat van oorsprong Zuid-Koreaans is, en General Motors hebben dit jaar miljarden dollars aan heffingen betaald nadat Trump in het voorjaar importtarieven van 25 procent had ingesteld voor voertuigen uit Zuid-Korea en andere landen.
De Amerikaanse president heeft in de afgelopen week bekendgemaakt de tarieven voor bepaalde Zuid-Koreaanse producten, waaronder voertuigen, te verlagen naar 15 procent. Ook Japan en het Verenigd Koninkrijk hebben onderhandeld over lagere tarieven.
