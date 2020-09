Hyundai Elantra N TCR is nieuw racemonster

Dat Hyundai met een raceversie van de zevende generatie van de Elantra komt, is niet bepaald een verrassing. In juni doken er immers al spionagefoto's van een gecamoufleerd exemplaar op. De raceversie van de Elantra is uiteraard heftig verbouwd. Hij is voorzien van een extreme bodykit en dito spoilerwerk. Eén van de meest opvallende designelementen is de centraal geplaatste uitlaat in de achterbumper. Verder is het exemplaar op de persfoto's voorzien van opvallende bestickering met een prominente plek voor het N-logo van Hyundai. Uiteindelijk mogen klantenteams natuurlijk zelf gaan bepalen wat voor livery ze op hun auto's voeren.

Volgens Hyundai is de Elantra N TCR van de grond af aan opnieuw opgebouwd, waarbij de ingenieurs van de Customer Racing-afdeling voortborduren op de reeds opgedane ervaring met de i30 N TCR en de Veloster N TCR. In lijn met de geldende reglementen in de toerwagenklasse is de Elantra voorzien van een 2.0 viercilinder turbo en voorwielaandrijving. Via een sequentiele bak met zes versnellingen laat de vierpitter een niet nader gespecificeerde vermogen op de voorwielen los. Verwacht echter minimaal 355 pk en 450 Nm, dat is immers het vermogen dat de Veloster N TCR ook al aan boord heeft.

De TCR-versie van de Elantra is bedoeld voor teams die gevestigd zijn in de markten waar de straatversie wordt verkocht, te weten de Amerikaanse, Aziatische en Australische markt. In Nederland wordt de Elantra, die als concurrent van de sedanversies van onder meer de Toyota Corolla en Mazda 3 gezien kan worden, niet verkocht. Hyundai rondt momenteel de laatste tests met de Elantra N TCR af. Nog voor het einde van 2020 moeten de eerste exemplaren afgeleverd worden aan klantenteams.