Hyundai Crater Concept kan nog alle kanten op

Stoere offroaders zijn het momenteel helemaal in de VS, maar Hyundai heeft nog niet echt een 4Runner-alternatief in huis. Deze Hyundai Crater Concept kan daarvan zomaar een voorbode zijn, maar kan ook nog heel goed op de verharde weg blijven.

De Toyota 4Runner, Ford Bronco en Jeep Wrangler vinden momenteel gretig aftrek in Noord-Amerika. Wie ze toch te heftig vindt, kan bij bijna ieder merk tenminste een pakketje bestellend dat van een ‘softe’ gezins-SUV toch wat stoerders maakt.

Een echte 4Runner-achtige heeft Hyundai echter nog niet in huis. Dat kan zomaar veranderen, want op AutoMobility LA presenteert Hyundai binnenkort de Crater Concept. Dat klinkt stoer, en zo ziet de auto er ook uit. De eerste schetsen beloven enorme wielen met ruige banden, verstralers op het dak en korte overhangen. Allemaal voortekenen van een écht stoere Hyundai, hoewel de Crater eveneens gewoon op het asfalt kan blijven. Die offroad-opsmuk is immers typisch een manier om van een (bijna) productieauto een concept-car te maken.

Denk de accessoires weg en er blijft een compacte, modern gevormde Hyundai over, die zomaar een voorbode zou kunnen zijn van een veel minder stoer maar meer betaalbaar model. Hoe dan ook is de Crater een leuke vooruitblik op het Hyundai-design van de toekomst. Zijn verlichting bestaat voor en achter uit een lichtbalk met daarin de inmiddels bekende pixel-verlichting, maar dan wel toegepast op een manier die we niet eerder zagen. De vier ‘puntjes’ die bij een Ioniq 5 of Inster nog op het stuurwiel blijven, zijn hier zowel voor als achter op de neus te vinden. De ‘morsecode’ (4 puntjes = H) zou op deze manier in de toekomst ook op productiemodellen kunnen worden toegepast.