Hybride Chevrolet Corvette E-Ray komt eraan

Een Chevrolet Corvette met een deels elektrische aandrijflijn, is dat niet vloeken in de kerk? Nou, het zal Chevrolet inmiddels worst wezen, want hybride supercars zijn inmiddels helemaal niet zo apart meer. In een wereld waarin zelfs Dodge de verbrandingsmotor aan de kant schuift, kan ook de Corvette wel voor het eerst proeven aan elektrisch rijden. Afgelopen zomer draaide de hybride Corvette al proefronden op de Nürburgring-Nordschleife en nu is de onthulling aanstaande. In een video waarin we de Corvette E-Ray al kort te zien krijgen, kondigt Chevrolet aan dat op dinsdag 17 januari het doek eraf gaat.

Welke krachten er precies aan het werk zijn in de hybride C8 is nog niet bekend. De kans is in elk geval groot dat de Corvette E-Ray wel gewoon de 6.2 V8 als kloppend hart heeft, maar dat die bijval krijgt van een elektromotor die de voorwielen aandrijft. Dat zou het niet alleen de eerste hybride Corvette ooit maken, maar ook de eerste met vierwielaandrijving. In de video zien we verder dat de Chevrolet Corvette een 'Stealth'-mode krijgt, waarin de auto waarschijnlijk puur elektrisch rijdt. Met een modus met zo'n naam probeert Corvette het in elk geval zo stoer mogelijk te verpakken. Reken maar dat het puur elektrische rijden niet heel lang kan, maar Chevrolet werkt al aan een oplossing voor wie elektrisch wat verder wil komen. Er komt namelijk ook een volledig elektrische Corvette aan. Je hoort het al: alle heilige huisjes gaan omver.