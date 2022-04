Chevrolet Corvette krijgt volledig elektrische aandrijflijn

Zelfs de Amerikanen deinzen er inmiddels niet meer voor terug om iconische namen op elektrische auto's te plakken. De Ford Mustang Mach-E is daarvan een voorbeeld, maar bijvoorbeeld ook de nieuwe GMC Hummer. Chevrolet gaat echter nog een stapje verder. Dat gaat namelijk een elektrische aandrijflijn leveren in de Corvette. Je leest het goed: de sportauto die ooit onlosmakelijk verbonden was met rauwe benzinekracht moet eraan gaan geloven, zo kondigt Chevrolet maandag aan. Tegelijkertijd krijgen we op schimmige beelden ook al een gecamoufleerde Corvette te zien, al zitten daar uitlaten op en horen we duidelijk nog een V8 brullen.

Chevrolet werkt namelijk ook al aan een hybride versie van de Corvette, die we eind vorig jaar al eens in beeld kregen. Die komt begin volgend jaar op de markt, meldt Chevrolet nu. Daarna volgt de volledig elektrische versie. In de wandelgangen gaat de naam 'E-Ray' al een tijdje rond, al is het nog even de vraag of Chevrolet die op de hybride Corvette plakt of dat de volledig elektrische Corvette zo gaat heten. Over de technische specificaties van beide versies tasten we nog volledig in het duister. Mogelijk wordt de hybride Corvette een extra sterke versie, waarin de al beresterke 6.2 V8 bijval krijgt van een elektromotor. Dat het geen 'tammere' versie wordt dan de reguliere Corvette, suggereert het agressieve uiterlijk van het prototype in ieder geval wel. Hoe de volledig elektrische Corvette zich dan tot die hybride Corvette en de Corvette Z06 verhoudt, is een nog groter mysterie. Misschien wordt het simpelweg een direct alternatief voor de 670 pk sterke Corvette Z06, voor diegenen die liever niet om de haverklap bij een tankstation staan.