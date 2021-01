Hurtan Grand Albaycín is verbouwde Mazda MX-5

Hurtan is een kleine, Spaanse fabrikant die in de vorm van de Grand Albaycín een nieuw model heeft gepresenteerd: de Grand Albaycín. De Grand Albaycín is enigszins op historische leest geschoeid, maar maakt gebruik van een moderne basis.

Hurtan is een in de jaren tachtig door de Spanjaard Juan Hurtan opgericht bedrijf waarmee hij zijn eigen droomauto op de markt wilde brengen. In de jaren negentig bracht het bedrijf de op roadsters uit een ver verleden gebaseerde T2 en T2+2 op de markt, gevolgd door de Albaycin 2P in 2004, de Albaycin 4P in 2006 en de Grand Albaycín in 2008. Dat laatste model vindt nu opvolging in een nieuw model dat minstens zo retro oogt als zijn voorgangers.

De officiële onthulling van de Grand Albaycín stond officieel pas voor 23 januari gepland, maar Motor1 heeft al de hand op zowel de afbeeldingen als een dosis informatie weten te leggen. De nieuwe Grand Albaycín is in de basis een Mazda MX-5, al heeft coachbuilder Hurtan er een grotendeels eigen koets omheen geboetseerd. De Grand Albaycín komt er als roadster en als equivalent van de MX-5 RF. In grote aantallen ga je de Grand Albaycín uiteraard niet op de weg zien, daar er volgens de eerste beschikbare informatie slechts 30 stuks van gemaakt worden. De bijna Morgan-achtige creatie is net als de MX-5 te krijgen met een 1.5 en met een krachtigere 2.0 SkyActive-benzinemotor. Meer informatie volgt later deze week.

Meer Hurtan

Dat Hurtan wel een eigenwijs bedrijf is, blijkt onder meer uit de Hurtan Author (foto's 5 t/m 12) die het bedrijf eerder bouwde, een Chrysler PT Cruiser Cabrio met een met klassiek details doorspekte koets. Een ander bijzondere one-off van Hurtan is de Route 44 (foto 13 t/m 15), een op de Fiat Ducato gebaseerde foodtruck waar eveneens een retro-koetswerk omheen is geboetseerd. Dan is er nog de Vintage, een op de Jeep Wrangler gebaseerde auto die oogt alsof hij is weggereden uit de jaren dertig (foto's 16 tot en met 25). Hurtan lijk je met recht het Spaanse equivalent van het minstens zo uitgesproken Japanse Mitsuoka te kunnen noemen. Overigens heeft ook Mitsuoka een stel op de MX-5 gebaseerde retrorakkers in de aanbieding. Zo is de Rock Star een als Corvette C2 vermomde MX-5 en bestaat ook de in 2008 voor de eerste keer gelanceerde en in 2018 compleet vernieuwde Himiko in het Mitsuoka-gamma.