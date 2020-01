'Hummer keert terug als GMC'

Hummer is al een tijdje niet meer, maar daar komt in de nabije toekomst verandering in. Er zijn plannen om de naam nieuw leven in te blazen en die worden als we Bloomberg mogen geloven steeds concreter.

De geruchten over een reïncarnatie van Hummer zijn inmiddels bijna even oud als de originele Humvee. Al jaren horen we over een mogelijke terugkeer van het merk. In 2010 was het over en uit voor de karakteristieke terreinwagens, maar nu bekokstooft General Motors een terugkeer van de naam als model of modellenreeks van GMC. Een benzine slurpende mastodont zal het alleen niet meer worden. Volgens Bloomberg moeten de nieuwe Hummers volledig elektrisch worden.

Het zou gaan om een reeks SUV's en pick-ups. Een grote SUV moet het spits afbijten, waarna 'meerdere pick-ups' met een elektrische aandrijflijn volgen. Zie het als GM's antwoord op auto's als de Tesla Cybertruck en de Rivian R1T. Een duidelijke uiterlijke verwijzing naar de Hummers H1, H2 en H3 zal er vast nog wel zijn, maar verder lijkt het meer een GMC-modellijn dan een volledige reïncarnatie van het oude Hummer te worden. De GM-productiefaciliteit Detroit-Hamtrack, waar GM onlangs een miljardeninvestering voor bekendmaakte, zal naar alle waarschijnlijkheid de geboortegrond van de nieuwe Hummers worden.

Dat Hummer uitgerekend onder de vleugels van GMC komt, is geen grote verrassing. De eerste signalen dat GMC graag iets met Hummer wilde, kregen we al in 2014. Destijds werd er nog gesproken over een Jeep Wrangler-concurrent met de Hummer-badge. Die kwam nooit, maar GMC's affiniteit met Hummer lijkt nu dus alsnog een vervolg te krijgen.