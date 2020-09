Krabmodus voor herboren Hummer

Hummer komt terug, maar niet als benzine gorgelende tank zoals je wellicht zou vermoeden. Dat betekent niet dat het herboren Hummer het pad van de meer lifestyleachtige H3 gaat bewandelen. Sterker nog, Hummer zelf bewandelt helemaal niets en waarschijnlijk al helemaal niet in een rechte lijn. De herboren Hummer wordt namelijk een model van GM-merk GMC, een volledig elektrisch aangedreven kolos om precies te zijn die zich zo te zien ook zijwaarts kan voortbewegen.

GMC plaatst op Twitter een logo dat betrekking heeft op zijn op stapel staande elektrische Hummer. In het embleem is de modelnaam van die nieuwkomer zichtbaar, maar interessanter is de geleedpotige die zich om de modelnaam heeft gevouwen. De afbeelding wordt vergezeld door de tekst 'Echte revolutionairs bepalen hun eigen koers', en dat roept wat vraagtekens op. Het is al bekend dat de elektrische Hummer leverbaar wordt met drie elektromotoren. Mogelijk maken die het samen met een flexibele stuurinrichting wel mogelijk om de Hummer min of meer zijwaarts, als een krab dus, te verplaatsen. Rivian, kersverse fabrikant van elektrische pick-ups en SUV's, introduceerde op de R1T en R1S al een modus waarmee een 'Tank-turn' kan worden gemaakt, waarbij de auto om zijn as draait door de wielen aan de linker- en rechterkant in tegengestelde richting te draaien.

We kunnen natuurlijk blijven speculeren over de betekenis van het tienpotige diertje in het getoonde beeldmerk. Zeker weten wat de betekenis ervan is, doen we pas in de herfst van volgend jaar als de Hummer EV wordt gepresenteerd. Met zijn 1.000 pk en minstens 1.100 Nm sterke aandrijflijn belooft het in ieder geval een gevaarte te worden dat aan brute kracht niet onderdoet voor zijn illustere voorgangers.