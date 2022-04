AM General Humvee (1986) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Elke Hummer is een opvallende verschijning in Nederland, zeker een Hummer H1. Hier hebben we echter te maken met een Humvee, de auto waarmee het allemaal begon. Dat is natuurlijk nog specialer.

Het meest bekende legervoertuig ter wereld is waarschijnlijk nog steeds de Willys Jeep, al doet de Humvee ook een goeie gooi naar deze titel. De Humvee heeft al vier decennia zijn dienst bewezen voor voornamelijk het leger van de Verenigde Staten en is daarom uitgegroeid tot een waar icoon. De komst van de burgerversie, de Hummer, heeft daar uiteraard flink aan bijgedragen. Het exemplaar dat we hier dankzij AutoWeek-forumlid Afentoe voor ons hebben, stamt echter nog van vóór de komst van de Hummer H1. We hebben hier immers van doen met een Humvee uit 1986 en de H1 verscheen pas in 1992 op de markt.

De Humvee kent zijn oorsprong in de jaren 70, toen het Amerikaanse leger onder de noemer High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle (HMMWV) een globale richtlijn opzette voor een opvolger van de eerdergenoemde Jeep. Bedrijven konden vanaf 1979 met deze waslijst aan eisen aan de slag gaan en met voorstellen komen. Eén van de slechts drie bedrijven die werkelijk met een prototype kwamen, was AM General, een onderdeel van AMC. Defensie gaf AM General in 1981 groen licht voor het verder ontwikkelen van dit prototype met een productiecontract in het vooruitzicht. Uiteindelijk werd de eerste deal in 1983 beklonken en begon het Humvee-avontuur pas echt goed en breed. De naam Humvee kwam overigens tot stand uit de eerdergenoemde afkorting HMMWV.

In de loop der jaren is de Humvee in tal van verschillende varianten verschenen. Het exemplaar dat we hier zien is één van de eenvoudigste, de tweezits pick-up met een deels met stof afgedichte cabine. Dat maakt 'm in het Nederlandse straatbeeld natuurlijk niet minder imposant. Ondanks de camouflageprint erop zal werkelijk niemand je over het hoofd zien als je voorbij komt rijden. Anders zorgt de roffel van de maar liefst 6,5-liter grote diesel-V8 daar wel voor. Een immense krachtbron, met een uiterst bescheiden vermogen van 170 pk. Om vermogen is het bij de Humvee natuurlijk ook niet te doen, het koppel van 515 Nm des te meer. Reken maar dat je met zo'n Humvee bijna overal doorheen ploegt. Dat verklaart ook enigszins de locatie waar dit exemplaar is gespot: Terschelling. Grote kans dat dit Amerikaanse icoon af en toe eens een duintje meepakt. Dan moeten mensen die voor de frisse lucht naar het eiland komen wel heel even de andere kant op kijken.