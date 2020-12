Huidige Skoda Fabia Combi moet langer door

Skoda-CEO Thomas Schäfer bevestigde aan het begin van de herfst dat we volgend jaar de nieuwe Skoda Fabia mogen verwachten. Niet lang daarna werd de compacte Tsjech vermomd als Volkswagen Polo gespot en begin deze maand had Schäfer opnieuw nieuws over de Fabia. De Fabia Combi krijgt namelijk ook een opvolger. Dat was toch nog wel een beetje een verrassing, want Skoda wordt daarmee de enige die dan nog zo'n compacte stationwagen aanbiedt. Dat nieuws werd over het algemeen behoorlijk goed ontvangen. Voor iedereen die het een goede zet vindt, is er nu echter een beetje een teleurstelling. De nieuwe Fabia Combi laat nog tot 2023 op zich wachten.

Dat laat Schäfer weten in een interview met Auto, Motor und Sport. De huidige Fabia Combi moet het nog een flink tijdje volhouden en zal naast de hatchback van de nieuwe generatie in de showroom staan. "We bouwen de huidige nog tot eind 2022, waarschijnlijk staat de nieuwe dan in 2023 in de showroom," aldus Schäfer. Overigens is er voor de nieuwe Fabia een grotere rol weggelegd dan nu het geval is. Hij moet ook de klanten bedienen die voorheen naar een Citigo met brandstofmotor keken. Daarvoor moet volgens Schäfer een 'aantrekkelijk geprijsde basisversie' verschijnen. De elektrische Citigo krijgt overigens een opvolger op MEB-basis, ruwweg Skoda's equivalent van de Volkswagen ID1.