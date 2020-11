'Volkswagen komt in 2023 met kleine EV onder ID3'

Volkswagen is bezig met een kleiner model onder de ID3. Dat dachten we al, maar bronnen binnen het merk hebben het nu ook bevestigd aan Autonews Europe. De instap-EV, waarvan het nog onduidelijk is of hij 'ID1' of 'ID2' gaat heten, staat op het MEB-platform en heeft naar verluidt ongeveer hetzelfde formaat als de Polo. In 2023 moet hij op de markt komen.

Officieel heeft Volkswagen nog niets losgelaten over dit kleinere model onder de ID3. Hoe deze 'ID1' of 'ID2' - ook dat is nog niet definitief - eruit gaat zien en wanneer hij daadwerkelijk komt, blijft dus nog in het ongewis. Het kleine model zal op zijn vroegst in 2023 op de markt komen. De bronnen zeggen dat de instap-EV een vergelijkbaar formaat heeft als de Polo, maar tegelijkertijd ook de Up moet vervangen. Dat bevestigt onze eerdere vooruitblik op het nieuwe model. Als vanafprijs mikt Volkswagen naar verluidt op €20.000, waarmee de kleine ID prijstechnisch gezien vooral in het vaarwater van auto's als de Twingo Electric en de Fiat 500e komt te zitten. Dat lijkt te botsen met het formaat 'Polo', maar vergeet niet dat Volkswagen de Golf-achtige ID3 ook een interieur van Passat-formaat toedicht. Om tot de lage vanafprijs te komen, zal de accucapaciteit volgens één van de bronnen vermoedelijk rond de 36 kWh bedragen. Het kan ook nog zo zijn dat er zowel een kleinere ID1 als een iets grotere ID2 op de markt komt, maar dat blijft vooralsnog bij speculaties.

Het is een logische beslissing van Volkswagen om een kleinere EV op de markt te brengen. In 2018 schemerde ook al even door dat het merk ermee bezig was. Om te kunnen blijven voldoen aan de steeds strenger wordende CO2-regelgeving, moet het aandeel van EV's in het totale aanbod groter worden. De Volkswagen Groep investeert er fors in: tot 2025 pompt het concern €35 miljard in de ontwikkeling van EV's en in 2030 moeten er verspreid over alle merken 70 verschillende EV's in de showrooms staan. Naast de huidige ID3 en ID4 staat binnenkort de ID5 op stapel. 2022 wordt echt een knaller voor Volkswagen: dan moet de sedan ID Aero in productie gaan, mogelijk aangevuld met de ID Space Vizzion. In datzelfde jaar volgt tevens de ID Buzz en in 2023 moet de ID6 op de markt komen. Genoeg toekomstig elektrisch vuurwerk bij Volkswagen dus.