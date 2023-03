Zo zuinig is de Skoda Fabia (2015-2021)

Skoda profileert zich graag als merk voor verstandige automobilisten. Zij wensen veel ruimte voor weinig geld, vandaar dat de Fabia lange tijd geleverd werd als stationwagon. Daarnaast letten rekenende rijdersgoed op het brandstofverbruik. Is de Skoda Fabia echt een goede keuze voor ‘spaarders’ of valt dat toch wat tegen? De AutoWeek Verbruiksmonitor geeft inzicht.

In dit artikel bekijken we het brandstofverbruik van de derde generatie Fabia. Deze zag in 2015 het levenslicht en werd in 2021 afgelost door de generatie die nu in de showroom staat. Anders dan concurrenten uit eigen huis, de Volkswagen Polo en Seat Ibiza, kon je bij Skoda nog lang kiezen voor een stationwagon. De Seat Ibiza ST verdween in 2017 van de markt en een Polo Variant kennen we al ruim twintig jaar niet meer.

Verbruik Skoda Fabia Combi

De stationwagon-variant is wat de Skoda Fabia echt onderscheidt van zijn concurrenten, het verbaast dan ook niet dat 25 van de 32 Fabia’s in de AutoWeek Verbruiksmonitor zijn uitgevoerd als Combi. Kijken we naar varianten met 1.0 TSI (95 pk) en 1.2 TSI (90 pk)-benzinemotoren, dan zien we een gemiddeld brandstofverbruik van 5,8 l/100 km. Dat komt overeen met 1 op 17,4.

Splitsen we deze waarden uit naar motorisering, dan blijkt de driecilinder 1.0 in de praktijk minder zuinig dan de 1.2 viercilinder. Eigenaren halen met de 1.0 een gemiddeld verbruik van 1 op 16,3 en de zuinigste bestuurder noteert 1 op 18,2 over een afstand van ruim 56.000 km.

De ‘oude’ 1.2 TSI blijkt opvallend zuiniger. Gemiddeld scoren bestuurders met deze viercilindermotor precies 1 op 18, met een zuinige uitschieter naar 1 op 19,6 over een afstand van bijna 45.000 km. De minst zuinige Fabia Combi 1.2 TSI ‘doet’ 1 op 16,2. Dat is precies hetzelfde als de onzuinigste 1.0 TSI-rijder na bijna 15.000 km laat noteren.

Hatchback minder zuinig?

In de AutoWeek Verbruiksmonitor vinden we, zoals gezegd, voornamelijk de Fabia Combi. Van de hatchback zijn er te weinig gegevens om te kunnen beweren dat hij zuiniger of minder zuinig is dan de stationwagon. Om je toch een indicatie te geven: vijf eigenaren van een Fabia hatchback 1.2 TSI verbruiken samen gemiddeld 1 op 17,5. Wie in de markt is voor een Fabia met 1.4 TDI-dieselmotor kan, afgaande op de AutoWeek Verbruiksmonitor, rekenen op een verbruik van 1 op 20,8. De bandbreedte varieert tussen 1 op 18,7 en 1 op 24,2.

Het verbruik van de Fabia Combi 1.0 TSI met 95 pk is opvallend hoger dan dat van de Volkswagen Polo. Met dezelfde motorisering rijden bestuurders van die auto gemiddeld 1 op 18,2. Maar goed, de Polo is natuurlijk geen stationwagon en de genoemde generatie Polo zou je eigenlijk moeten vergelijken met het nieuwe type Fabia.

We zijn benieuwd of de nieuwe Fabia zich qua verbruik kan meten met de Polo. Rijd jij een nieuwe Fabia en wil je inzicht geven in het verbruik? Houd dan je verbruik bij in de AutoWeek Verbruiksmonitor.