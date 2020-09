Skoda-CEO: Nieuwe Skoda Fabia komt volgend jaar

Terwijl auto's als de Volkswagen Polo en Seat Ibiza al enkele jaren volledig van MQB-techniek profiteren, moet Skoda's Fabia het logischerwijs nog met het model doen dat in 2015 op de markt kwam. Volgend jaar staat een compleet nieuwe generatie Fabia in de showrooms.

Skoda heeft op zijn blogpagina een interview met zijn begin augustus aangetreden nieuwe CEO Thomas Schäfer geplaatst. Daarin doet de kakelverse topman een interessante aankondiging. Volgens Schäfer brengt Skoda volgend jaar namelijk een compleet nieuwe generatie van de Fabia op de markt.

De derde generatie Fabia die momenteel in de showrooms van Skoda staat, is daar sinds 2015 te vinden. Het tijdens de Autosalon van Parijs in 2014 gelanceerde model werd twee jaar geleden gefacelift en kreeg daarbij vooral een frissere snuit aangemeten. Die Fabia, waar in de vorm van de Fabia Combi ook een stationversie van bestaat, deelt zijn basis nog met auto's als de Volkswagen Polo van de vorige generatie. De nieuwe Fabia die volgend jaar wordt geïntroduceerd, maakt bij zijn generatiewissel ongetwijfeld ook de overstap naar het modernere MQB A0-platform. Of er op termijn ook weer een Fabia RS komt, valt nog te bezien. Van de huidige generatie is immers nooit een sportieve RS-variant geleverd.

Hoewel bijvoorbeeld de Renault Clio bij zijn laatste generatiewissel de Estate-versie verloor, is het aannemelijk dat de Fabia Combi op termijn gewoon terugkeert. Van de eerste generatie Fabia Combi werden tussen 2000 en 2007 bijna 575.000 exemplaren verkocht. De Fabia Combi van generatie twee schopte het tussen 2007 en 2014 tot net geen 514.000 exemplaren. Wel is de huidige Fabia Combi in absolute aantallen tot op heden het minst populair. Sinds 2014 staat de internationale verkoopteller namelijk op 382.900 stuks.