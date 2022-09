Honderden SUV's in Europa slachtoffer van klimaatactivisten

De klimaatactivisten in kwestie hebben het gemunt op de banden van SUV's. Ze laten de banden van de SUV's leeglopen om hun onvrede over SUV's handen en voeten te geven. Ze keren zich tegen de SUV vanwege de hogere uitstoot, die volgens hen compleet onnodig is. Volgens The Guardian waren SUV's in negen Europese landen de klos. Ook in Nederland hebben de lieden toegeslagen. In totaal zouden ze verspreid door Europa bij zo'n 600 SUV's één of meerdere banden hebben laten leeglopen, zo claimt de groep. Eerder dit jaar sloegen ze ook al toe in Nederland.

Hoewel het voor de eigenaren uiteraard bijzonder vervelend is, is het nog maar de vraag of de activisten in alle landen waar ze toeslaan wel strafbaar bezig zijn. De Britse politie laat aan The Guardian weten dat het een 'grijs gebied' is. In Nederland bestaat er in elk geval geen misverstand over. Hier is het wél strafbaar. Het valt onder 'vernieling' en daar staan zowel hoge geldboetes als gevangenisstraffen op. Het is in die zin dus extra raadzaam om je SUV in de gaten te houden, want een heterdaadje kan voor de saboteur serieuze gevolgen hebben.