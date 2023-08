Honda Prelude (1981) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

'I wish I was back in 1981', zong Jeff Lynne van Electric Light Orchestra ooit. Herken je dat gevoel? Ga er dan maar goed voor zitten. Met deze Honda Prelude kom je namelijk aardig in de buurt.

De eerste generatie van de Honda Prelude verscheen weliswaar al wat eerder dan 1981, maar dit zilvergrijze exemplaar komt uit dat jaar. Het was het laatste volle productiejaar van de eerste Prelude. In 1982 verscheen de voor zijn tijd bijzonder flitsend gelijnde tweede, met de klapkoplampen. In de Prelude die we hier voor ons hebben, schemeren nog vooral de jaren 70 door. Toch toonde Honda zich ook met deze Prelude al lekker creatief, ook in het interieur. Bekijk dat bijzonder ingedeelde instrumentarium eens, met de waarschuwingslampjes gezellig samen in een apart clustertje in het midden. Of wat te denken van de draaiknoppen voor de radio, waarvan er eentje net om het hoekje zit.

De Prelude was een van de auto's die ervoor zorgden dat de Japanse merken hier in Nederland wat meer aanzien kregen. Niet langer waren ze alleen goed voor concurrerend geprijsde no-nonsense-modellen, ze konden zo te zien ook echt leuke auto's maken voor wie wat meer uitstraling wilde. Bovendien was zo'n Prelude nog vrij lichtvoetig voor een coupé. Met een gewicht van nog geen ton en een 80 pk sterke 1.6 in de neus kon je prima uit de voeten. Helaas haalt in dit geval een automaat er wel wat de gang uit.

Die automaat is dan ook direct eigenlijk het enige minpunt van deze specifieke Prelude. Over het deukje in het voorscherm kijken we ook even heen, daar is een restyler waarschijnlijk toch zo klaar mee. Nee, verder is het zo te zien nog een heel leuk ding in een alleszins acceptabele staat. De vijfcijferige kilometerteller geeft 85.009 km aan en wie weet is hij nog nooit helemaal rond geweest. Of dat na te gaan is? Er zitten zo te zien wel wat papieren bij, al is het maar de vraag of de documentatie van dit onlangs geïmporteerde exemplaar sluitend is. Met een vraagprijs van €8.950 (omgerekend nog meer dan de auto nieuw kostte) zou wat achtergrondinformatie wel welkom zijn. Aan de andere kant: vind er nog maar eens zo eentje.