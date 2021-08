Honda NSX als extra heftige Type S

Het is bijna over en uit voor de huidige generatie Honda en Acura NSX en dus kan het grote uitzwaaiproces beginnen. Honda en Acura doen dat in stijl en lanceren de NSX Type S.

De Honda/Acura NSX gaat z'n laatste modeljaar in als Type S. De NSX Type S geldt als uitzwaai-editie van de inmiddels zes jaar geleden op de markt gebrachte tweede generatie NSX. De NSX Type S is meer dan slechts een optisch aangeklede variant, het is namelijk de snelste en volgens zijn schepper zelfs scherpste NSX ooit.

De reguliere Honda NSX heeft een 3,5-liter grote 507 pk sterke biturbo V6 die wordt bijgestaan door een uit onder meer drie elektromotoren bestaand hybridesysteem. De aandrijflijn van de NSX Type S heeft dezelfde opzet, al levert de geblazen zescilinder in deze wereldwijd tot 350 stuks gelimiteerde speciale serie 581 pk en 645 Nm. Het systeemvermogen bedraagt 607 pk en 667 Nm en daarmee is de Type S met recht de overtreffende trap van het 581 pk en 645 Nm sterke origineel. Het extra vermogen is onder meer afkomstig uit nieuwe injectoren, nieuwe intercoolers voor betere koeling én nieuwe van de NSX GT3 Evo-raceauto afkomstige turbo's.

Maar er is meer. De module die de elektromotoren aanstuurt is herzien en ook is het torque vectoring-systeem tegen het licht gehouden. Alsof dat allemaal nog niet genoeg is, heeft Honda de schakeltijden van de negentraps automaat met dubbele koppeling weten te verkorten. Nieuw is 'Rapid Downshift', een systeem dat het mogelijk maakt om meerdere versnellingen terug te schakelen door de schakelflipper ingedrukt te houden. Na de schakelflipper 0,6 tellen ingedrukt te houden, wordt direct de op dat moment laagst mogelijke versnelling geselecteerd. De spoorbreedte van de NSX Type S is voor met 1,02 centimeter en achter met 2,03 centimeter vergroot. Om de lichtmetalen wielen zijn speciaal voor de Type S ontwikkelde Pirelli P-Zero-banden gevouwen. De NSX Type S is overigens krijgen met een Lightweight Package dat onder meer koolstofkeramische remmerij omvat.

Vanbuiten herken je de NSX Type S onder andere aan z'n scherper gelijnde en met grotere koelopeningen bedeelde voorbumper. Opvallend is dat de chroomstrip bovenin de grille plaatsmaakt voor een groter kunststof paneel dat de neus optisch verlengt. Onderaan het front hangt een extra uit koolstofvezel vervaardigde strip. Aan de achterkant zien we tevens een nieuwe bumper, een exemplaar met nieuwe koelopeningen en herziene delen naast de kentekenplaat. Daarnaast is de diffuser dikker aangezet. Het bij de reguliere NSX optioneel leverbare en uit koolstofvezel vervaardigde dak is op de Type S standaard. De grijze kleur die je op een van de NSX'en op de bijgevoegde foto's zichtbaar is, is uitgevoerd in de nieuwe kleur New Gothan Grey. Het interieur wordt aangekleed met diverse Type S-logo's en extra alcantara afwerking.

Voor zover bekend komt Honda voorlopig niet met een directe opvolger van de huidige NSX, al kon AutoWeek je twee jaar geleden wel al patentschetsen van een nieuwe en tot op heden nog niet officieel getoonde mogelijke elektrische coupé van het merk laten zien.