Honda N-Box populairste kleintje van Japan

Honda doet in thuisland Japan goede zaken met een model dat in Nederland nooit is verkocht. We hebben het over de N-Box, een hoge stadsrakker die in 2021 de populairste kei-car van Japan was.

Liefhebbers van piepkleine maar dankzij hun hoekige koetsjes veelal opvallend praktische Japanse stadsauto's kennen ongetwijfeld de N-Box van Honda. De N-Box is niet de enige kei-car die Honda in zijn thuisland op de menukaart heeft staan. Het verkoopt er onder meer de N-WGN, de N-VAN, de N-One en nog heel even de S660. Toch is Honda ongetwijfeld het meest in zijn nopjes met de N-Box. De Honda N-Box is namelijk voor de zevende keer op rij de populairste kei-car van Japan.

Honda verkocht in 2021 namelijk 188.940 exemplaren van de N-Box. Dat zijn er natuurlijk een heleboel, maar voordat het coronavirus om zich heen begon te slaan waren dat er nog veel meer. In 2019 was de N-Box namelijk goed voor 253.500 verkochte exemplaren. De in 2011 gelanceerde eerste generatie N-Box eiste in zijn eerste volle verkoopjaar 2012 direct de tweede plek op in de verkoopstatistieken van de kei-cars. In 2013 bereikte het model voor het eerst de eerste plek, maar moest hem in 2014 afstaan. Sinds 2015 is de N-Box echter onafgebroken het populairste kleintje van Japan. Sinds 2011 heeft Honda er maar liefst 2.098.998 exemplaren van verkocht. In de verkoopcijfers van de N-Box is overigens ook de N-Box Slash opgenomen, een tussen 2014 en 2020 geleverde variant van de eerste generatie N-Box met - je bedenkt het niet - een oplopende raamlijn en een lager dak. De huidige tweede generatie N-Box werd in 2017 gepresenteerd en ging in eind 2020 onder het mes.