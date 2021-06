Honda Jazz als sportieve Modulo X

De Honda Jazz is wellicht niet de eerste auto waar je een sportieve versie van verwacht. Toch maakt de compacte en in Europa alleen met een hybride aandrijflijn leverbare Honda kennis met een opgedirkte versie. We heten welkom: de Honda Jazz Modulo X.

Modulo is in Japan de naam van Honda's accessoireafdeling en het is die tak die zich heeft gestort op de in Honda Fit. De naam fit heeft natuurlijk niets met de conditie van de compacte Honda te maken, het is de naam die de Jazz onder meer in de Verenigde Staten, China en thuisland Japan heeft.

De Honda Fit Modulo X heeft speciale en sportiever ogende bumpers aan zowel voor- als achterzijde. Daarbij monteert Honda een honingraatgrille in de snuit van de auto. Normaal gesproken heeft de Jazz met hybride aandrijflijn een relatief dicht neusje. Bovenaan de achterkant hangt Honda een kleine achterspoiler, een exemplaar dat net als de zijspiegelkappen en grote delen van de bumpers in het zwart zijn uitgevoerd. Honda zet de Fit Modulo X verder op 16-inch lichtmetaal waarvan het design is geïnspireerd op dat van Honda's Super GT-racer. Hoewel aan de hybride aandrijflijn niet wordt gesleuteld, moet de Fit Modulo X dankzij aangepaste dempers wel net even wat dynamischer aanvoelen.

Je voelt 'm al aankomen: de Fit Modulo X is vooralsnog puur en alleen voor de Japanse markt bedoeld. Zou een sportiever aangeklede variant van de Jazz Hybrid iets voor de Nederlandse markt zijn?