Tijd voor een muzikaal intermezzo. De klanken van de grondig vernieuwde Honda Jazz knallen je gehoorgang in, al hoor je zijn melodieën in Nederland enkel op grote afstand.

Van alle modellen die Honda in Europa aanbiedt, tuurt de Honda Jazz het meest onbevangen de wereld in. Met zijn grote afgeronde koplampen en bolle verschijningsvorm is de Jazz bijna aaibaar. Hoe anders is dat in China. Daar wordt de Jazz als Fit door GAC Honda Automobile gevoerd en dat samenwerkingsverband heeft de compacte ruime Honda nu een heel brutaal gezicht gegeven.

Al vroeg in 2025 konden we je vertellen dat de Honda Fit in China een grondig vernieuwde neus zou krijgen. Nu is die gefacelifte Honda Fit eindelijk gepresenteerd. Wat design betreft, is het allemaal weinig origineel. Ook de Fit heeft nu verlichting die over twee lagen is verdeeld en waarbij de led-dagrijverlichting bovenin zit. Om een en ander goed aan te laten sluiten, heeft de herziene Honda een nieuwe motorkap, andere voorschermen en een volledig nieuwe voorbumper gekregen. Aan de achterzijde blijft de Fit vrijwel onaangeroerd. Vanbinnen is er slechts klein nieuws: daar tref je een nieuw infotainmentscherm aan.

In China is de Fit er - in tegenstelling tot de Jazz in Nederland - niet als hybride. GAC Honda levert hem daar met een 124 pk sterke 1.5 benzinemotor, een cvt is standaard. De vernieuwde Honda Fit kost in China omgerekend zo'n €8.250.

Honda Jazz en Nederland

Wil jij nou ook een Honda Jazz voor zo'n 8 mille? Dan kun je het huidige model op je buik schrijven, hoewel die onlangs duizenden euro's goedkoper werd. In het uitgebreide occasionaanbod op AutoWeek.nl tref je bijna 230 gebruikte Honda's Jazz aan. De vorige generatie Honda Jazz was er ook al als hybride, dat model vind je vanaf zo'n €6.000 à €7.000.