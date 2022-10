'Honda, Hyundai en Ford overwegen deal met Red Bull F1'

Nu de deal met Porsche en Red Bull van de baan is, is de weg weer vrij voor andere potentiële samenwerkingen. Red Bull Powertrains werkt al aan de motor voor 2026 en dus is het voor autofabrikanten relatief eenvoudig om aan te haken. Het wiel hoeft immers niet opnieuw uitgevonden te worden. Daarbij ligt er een behoorlijke bonus van enkele tientallen miljoenen in het verschiet voor nieuwe fabrikanten in de Formule 1. Het lijkt de interesse van twee nieuwe namen en één oude bekende te wekken.

Keert Honda terug?

Volgens het doorgaans goed geïnformeerde Auto, Motor und Sport ligt inmiddels bij Honda in Japan een volledige terugkeer in de Formule 1 weer op tafel. Honda trok zich na vorig seizoen terug en hoewel het nog altijd de motoren levert aan Red Bull (onder de naam HRC), is het niet langer op de voorgrond actief in de sport. Daar komt het mogelijk toch op terug per 2026. Het zou voor Honda een relatief makkelijke stap zijn, aangezien het tot dat jaar de huidige motoren levert aan het team van Max Verstappen en het natuurlijk al bekend is met Red Bull. Naar verluidt zijn er komend weekend rond de GP van Japan weer gesprekken tussen Red Bull en Honda.

Hyundai en Ford

Honda zou echter niet de enige fabrikant zijn die geïnteresseerd is in een intensieve samenwerking met Red Bull vanaf 2026, wanneer de nieuwe motorreglementen ingaan. Inmiddels zouden ook Hyundai en Ford om het hoekje kijken. Voor Hyundai is de Formule 1 helemaal nieuw. Het was nog nooit actief als motorleverancier of als team. Momenteel richt Hyundai zich vooral op het World Rally Championship. Ford is wel een oude bekende. Dat was decennialang als motorleverancier actief in de F1, al waren dat in feite Cosworth-krachtbronnen waar ook de naam Ford op prijkte. De enige keer dat Ford echt zelf de touwtjes in handen had bij een F1-team, was toen toenmalig dochtermerk Jaguar meedeed. Ford zou nu geïnteresseerd zijn in de Formule 1, omdat de sport enorm aan populariteit heeft gewonnen in thuisland Verenigde Staten. Daar worden volgend jaar zelfs drie GP's verreden (in Miami, Austin en Las Vegas).

Motorreglementen 2026

Afgelopen zomer gaf de FIA een klap op de motorreglementen die per 2026 gaan gelden. Een belangrijk voordeel van die reglementen moet zijn dat nieuwkomers relatief makkelijk in kunnen stromen, omdat de aandrijflijnen minder complex worden. De MGU-H, die elektriciteit wint uit hitte en elektrokracht terug kan voeren naar de turbo en de aandrijflijn, verdwijnt. Dat is een belangrijke verandering, omdat de MGU-H ingewikkeld en duur is. De vervanger, MGU-K, die kinetische energie omzet in stroom en vervolgens vermogen kan afgeven aan de aandrijflijn, wordt een stuk sterker. Het maximale systeemvermogen komt dan voor de helft van de MGU-K en de andere helft komt van de verbrandingsmotor. De ontwikkeling van een dergelijk sterke MGU-K kan interessant zijn voor autofabrikanten, omdat kennis op dat gebied relevant kan zijn voor elektrische productieauto's. Tenslotte wordt er gebruikgemaakt van '100 procent duurzame brandstof'.