Honda F1 terug in 2026? 'Interesse van diverse partijen'

Honda trok zich, zoals in het verleden vaker gebeurd is, na een hoogtepunt terug uit de Formule 1. Nadat Max Verstappen zijn eerste wereldtitel binnensleepte met Honda in koeienletters op zijn auto, lieten de Japanners de sport grotendeels voor wat het is. In 2020, een jaar eerder, kondigde Honda het vertrek aan met de verklaring dat de Formule 1 niet meer paste bij de groenere ambities van het bedrijf. Helemaal afscheid nemen bleek echter een stap te ver te gaan; begin vorig jaar bleek dat Honda achter de schermen de komende jaren gewoon motorleverancier blijft van Red Bull en AlphaTauri en sinds afgelopen najaar staat er ook weer Honda op de auto's.

Omdat de motorreglementen bevroren zijn tot 2026, is er momenteel ook niet echt meer sprake van een motorenwedloop tussen de verschillende fabrikanten, dus is Honda er ook niet echt druk mee. Vanaf 2026 is dat wel weer het geval met de komst van nieuwe reglementen en Honda lijkt die nieuwe reglementen interessant genoeg te vinden voor opnieuw een fulltime F1-programma. "We zijn nieuwsgierig waar de Formule 1 heengaat, hoe het eruit zal zien met meer elektrificatie. We willen graag dicht bij het vuur zitten en daarom hebben we besloten om ons als motorfabrikant in te schrijven," zo verklaart Honda Racing Corporation-topman Koji Watanabe volgens Motorsport.com.

Dat betekent nog niet automatisch dat Honda er ook echt bij is in 2026. Toch is de kans nu wel groot dat het zover komt. Watanabe laat namelijk weten dat er al interesse is: "Nadat we ons hebben geregistreerd, hebben meerdere F1-teams contact opgenomen. We hebben nu nog geen concrete plannen over het wel of niet terugkeren in de Formule 1, voorlopig willen we de F1 gewoon in het oog houden en kijken welke kant het op gaat." Een nieuwe deal met Red Bull zit er in elk geval niet meer in, dat gaat met Ford in zee per 2026. Ook zusterteam AlphaTauri draait in die deal mee. Potentiële nieuwkomer Andretti-Cadillac heeft al een afspraak met Alpine.