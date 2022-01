Honda is om, blijft motorleverancier Red Bull Racing

Zoals dat in het verleden ook wel is gebeurd, nam Honda afgelopen jaar afscheid van de Formule 1 op een hoogtepunt. Max Verstappen pakte de wereldtitel en daarmee sloot officieel het boek voor Honda F1. Al snel bleek dat Honda toch nog niet helemaal zijn handen van de Formule 1 kon trekken en werd bekend dat eerdere geruchten over verdere samenwerking met Red Bull klopten. Red Bull zet Red Bull Powertrains op om de Honda-motor verder te bouwen voor de komende jaren en zou daarbij steun krijgen vanuit Honda. Nu zet Honda echter een stap die in principe betekent dat Honda de Formule 1 helemaal niet verlaat.

Aan Autorevue laat Helmut Marko, hoofd van Red Bulls F1-programma, weten dat het een traditionelere samenwerking blijft dan eerder het geval leek. "We hebben nu een compleet andere oplossing dan we eerder voor ogen hadden. De motoren worden in Japan gebouwd tot in 2025, wij (Red Bull Powertrains, red.) komen er helemaal niet aan te pas. Dat betekent dat alle rechten ook bij de Japanners blijven", zo verklaart de Oostenrijker.

Dat laatste is belangrijk met het oog op 2026. In dat jaar gaat een nieuw motorreglement van kracht. "Dit maakt ons nieuwkomers", aldus Marko over het feit dat Red Bull Powertrains nu dus niet met een bestaande motor aan de slag gaat. Dat Honda de motoren blijft leveren, zorgt ervoor dat Red Bull Powertrains ineens een stuk meer ruimte heeft de komende jaren om ergens anders aan te werken: de nieuwe motor voor 2026. Daarbij komt mogelijk de Volkswagen Group om de hoek kijken. Dat lijkt de F1 te gaan betreden als motorleverancier voor McLaren (met Audi) en Red Bull Racing (met Porsche). Mogelijk kan Porsche nu samen met Red Bull Powertrains gaan werken aan die krachtbron.

Honda op de auto?

Omdat Honda dus gewoon pure Honda-motoren blijft leveren, zou je ook verwachten dat Honda tevens zichtbaar in de Formule 1 blijft. Dat wil zeggen: met de naam op de auto's van Red Bull Racing en zusterteam AlphaTauri. Daarover zou echter nog geen knoop zijn doorgehakt. Het besluit van Honda om toch actief te blijven als motorleverancier is ook niet helemaal zonder controverse. De Japanners verklaarden in 2020 (toen het afscheid werd aangekondigd) nog stellig dat het vertrok vanwege de ‘verschuivende focus binnen de auto-industrie’. Inmiddels zit er echter een nieuwe CEO aan het roer bij Honda en die zou - mede vanwege het succesvolle seizoen van 2021 - op dat oude besluit zijn teruggekomen. Eergevoelig als Japanners van nature zijn, zou de directie het terugdraaien van zo'n drastisch besluit met weinig bombarie gepaard willen zien gaan.