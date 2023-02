Cadillac krijgt in Formule 1 motoren van Alpine

Ford is niet de enige Amerikaanse fabrikant die in 2026 in de Formule 1 toetreedt, want ook Cadillac wil aan de sport mee gaan doen. Voor Cadillac is het een geheel nieuw avontuur, dat het samen met Michael Andretti hoopt waar te gaan maken. Meer dan een sponsordeal lijkt het alleen niet te gaan worden voor Cadillac, want het gaat namelijk zelfs de motoren niet bouwen of er überhaupt aan meewerken (zoals Ford mogelijk wel gaat doen bij Red Bull). Nee, de krachtbron van Alpine komt in de Andretti-Cadillac te liggen. Dat maakt Alpine bekend bij de presentatie van zijn nieuwe Formule 1-auto voor 2023.

De grote voorwaarde is natuurlijk dat het Cadillac en Andretti überhaupt lukt om in de Formule 1 te beginnen. Voorlopig is een officiële intrede nog ver weg, lijkt het. Lauren Rossi, de CEO van Alpine, is realistisch over de verwachtingen vanuit Alpine: "Het is leuk om een tweede team te hebben, maar geen must. We zouden een tweede team goed kunnen gebruiken, omdat je met vier auto's meer informatie verzamelt dan met twee, maar het is ook een belemmering voor je team, dus je moet volledig gestructureerd zijn. Twee jaar geleden had het ook niet gekund."